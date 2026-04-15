Inaugurado el parque cubierto de Pomaluengo, 'El Alguacil', tras una inversión de casi un millón de euros

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, inaugura el nuevo parque infantil cubierto de Pomaluengo - GOBIERNO

CASTAÑEDA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castañeda ha estrenado ya su primer parque cubierto en la zona de la antigua estación de la localidad de Pomaluengo, tras una inversión autonómica de casi un millón de euros (951.124 euros) y nueve meses de obras.

El espacio lleva el nombre de 'El Alguacil', en homenaje a tres empleados muy apreciados por los vecinos que ocuparon este cargo en el Ayuntamiento: 'Lisina' (a título póstumo), 'Tomasín' y José Lorenzo.

El parque abarca una superficie total de 2.265 metros cuadrados y consta de tres zonas: la de juegos infantiles cubierta, con suelo de arena, otra con diferentes estructuras interactivas y una tercera estancial, con mobiliario urbano.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este miércoles las nuevas instalaciones -financiadas íntegramente por el Gobierno regional- junto al consejero de Fomento, Roberto Media, y al alcalde, Marcos García, acompañados por numerosos vecinos y niños, en concreto cerca de dos centenares de alumnos del colegio público El Haya, que han sido los primeros en estrenar el parque.

Y es que las autoridades han puesto de relieve que Castañeda es el municipio con la media de edad más joven de toda Cantabria, donde viven alrededor de medio centenar de menores de 14 años. Un municipio que "crece en todos los sentidos", como ha dicho la presidenta, ya que suma en la actualidad 3.290 habitantes -603 más que hace una década-, y que se ha consolidado como un "entorno vivo, joven, atractivo y en expansión".

FUTURAS INVERSIONES

Buruaga ha aprovechado su visita para anunciar futuras inversiones en Castañeda, entre ellas la que posibilitará la "transformación" de la Avenida de la Cueva, que va a marcar "un antes y después en el municipio", una vez que el Ministerio de Transportes ha cedido ya a la localidad este tramo de la N-634. Según ha avanzado, el proyecto tendrá un coste aproximado de 650.000 euros, a financiar entre el Gobierno y el Ayuntamiento.

Asimismo, ha confirmado que el presupuesto para 2026 incluye una partida de 160.000 euros para cubrir la pista de pádel y habilitar vestuarios en La Cueva, y ha asegurado que el Ejecutivo va a acometer "sí o sí" la mejora del camino 'Prau del Valle' para dar respuesta a la demanda de los ganaderos locales.

Y tras recordar otras actuaciones desarrolladas en este municipio a lo largo de la actual legislatura, Buruaga ha subrayado que "no vamos a parar. Queda mucho por hacer, pero al fin hemos conseguido romper las inercias del pasado y empezar a reducir la brecha que otros abrieron entre ciudadanos y entre territorios", ha enfatizado.

PARQUE 'EL ALGUACIL'

Respecto al nuevo parque infantil, ha destacado que está diseñado "con muchísimo mimo y creatividad". La actuación, desarrollada en las inmediaciones de las Sendas Verdes del Pas, cuenta con una estructura de madera de 34,40 metros de longitud y 20,20 metros de ancho, que se apoya en unos cimientos y anclajes de hormigón armado y sobre la que se asienta un cerramiento en panel celular de policarbonato.

Bajo la cubierta se han colocado diversos juegos infantiles -dos tirolinas de 32 metros, un barco y un castillo-, así como un relleno de arena lavada sobre el pavimento para proteger de las caídas y traviesas de madera para delimitar el área.

Finalmente, el proyecto ha incluido la creación de una zona de estructuras interactivas, configurando un circuito a diferentes alturas mediante hexágonos de hormigón revestidos con caucho, y de un espacio urbanizado de 1.490 metros cuadrados para el disfrute de los vecinos, dotado con diferente mobiliario urbano, sombrillas con forma de flor y juegos pintados en el suelo como el parchís, la pita y el twister. Todo el conjunto dispone de iluminación led.

El alcalde ha mostrado el orgullo por albergar en Castañeda el que es el primer parque cubierto de todos los Valles Pasiegos, y ha agradecido el esfuerzo del Gobierno para llevar a cabo "la obra de mayor envergadura de la legislatura" en el municipio.

Así, ha asegurado que, de la mano del Gobierno, Castañeda está iniciando una "nueva etapa para seguir creciendo, avanzando y construyendo un municipio para las personas".

También han asistido al acto otros miembros de la Corporación municipal y representantes de la empresa adjudicataria de la obra, UTE Cannor - Cuevas.