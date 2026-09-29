Industria refuerza Xtela para conectar los retos tecnológicos de las empresas con el talento innovador cántabro

Archivo - El III programa Xtela de aceleración empresarial e innovación abierta concluye el día 15 con el Demo Day - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria ha incorporado importantes novedades en el Programa Xtela de Innovación Abierta. En su cuarta edición, la iniciativa prioriza las soluciones desarrolladas por pequeñas Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EiBT) de la región, elimina el límite económico para la contratación de los proyectos y contempla ayudas de hasta 10.000 euros para favorecer su puesta en marcha.

Estas novedades responden a "una apuesta por la innovación desarrollada en Cantabria y por proyectos más ambiciosos y con mayor capacidad de implantación".

El programa, ejecutado por SODERCAN (www.sodercan.es) con la colaboración de CEOE-CEPYME de la región en el marco de la Agenda Digital de Cantabria, conecta a empresas tractoras con centro de trabajo en la comunidad autónoma con pequeñas EiBT cántabras para resolver necesidades concretas en sus procesos, productos y servicios mediante soluciones tecnológicas innovadoras.

La cuarta edición arrancará próximamente con la apertura del plazo para que las empresas tractoras se adhieran al programa y planteen sus retos, y SODERCAN las acompañará en la identificación y definición de oportunidades de mejora, de modo que no necesitan conocer de antemano la tecnología capaz de resolver su necesidad.

"Xtela se ha consolidado como una herramienta eficaz para conectar la innovación con las necesidades reales de nuestras empresas. Esta nueva edición refuerza el ecosistema tecnológico cántabro, facilita la incorporación de tecnología al tejido productivo y genera nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas innovadoras de Cantabria", explica en un comunicado el presidente de SODERCAN y consejero de Industria, Eduardo Arasti.

TECNOLOGÍA PARA RESOLVER NECESIDADES REALES.

Un reto tecnológico puede partir de cualquier necesidad, problema o mejora de una empresa que requiera soluciones nuevas y creativas basadas en tecnología avanzada. Las propuestas deberán aportar un beneficio "relevante" para la organización y plantear una implementación "factible, escalable, rentable y aplicable" a su actividad.

Entre los ámbitos tecnológicos contemplados figuran la inteligencia artificial, automatización, robotización, internet de las cosas (IoT), big data, fabricación avanzada, digitalización, comunicaciones por satélite y tecnologías vinculadas a la sostenibilidad energética, descarbonización, transición industrial y factorías del futuro.

Podrán presentar retos las empresas y organizaciones con centro de trabajo en Cantabria, capacidad de decisión suficiente para impulsar el proyecto y disponibilidad para involucrarse en las actividades del programa. Cada empresa tractora podrá presentar más de un reto, teniendo en cuenta los recursos y el presupuesto necesarios para su posible desarrollo.

SOLUCIONES DESARROLLADAS POR PEQUEÑASnEIBT DE CANTABRIA.

La principal novedad de esta cuarta edición afecta a las empresas que presentarán soluciones a los retos. Frente a las convocatorias anteriores, abiertas a startups nacionales e internacionales, las propuestas deberán proceder de pequeñas Empresas Innovadoras de Base Tecnológica de Cantabria.

De acuerdo con la normativa europea, podrán participar como proveedoras de soluciones las EiBT que cuenten con menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 10 millones de euros.

Además, cada EiBT podrá presentar propuestas a un máximo de cinco retos tecnológicos, frente al límite de cuatro de las convocatorias anteriores.

MÁS APOYO PARA CONVERTIR LAS SOLUCIONES EN PROYECTOS REALES.

La cuarta edición elimina el límite mínimo de contratación de 15.000 euros que existía en las ediciones anteriores. El importe de cada proyecto podrá definirse en función de las necesidades de la empresa promotora del reto y del alcance de la solución seleccionada.

Como incentivo para favorecer la implantación de las soluciones, las empresas tractoras podrán acceder a una ayuda de SODERCAN equivalente al 50% del coste del proyecto desarrollado con la EiBT seleccionada, con un máximo de 10.000 euros por iniciativa. Estas ayudas serán compatibles con otros instrumentos de apoyo siempre que no financien los mismos conceptos.

La participación en Xtela no obliga a contratar. Si ninguna propuesta responde adecuadamente a las necesidades de la empresa tractora, no tendrá que formalizar un acuerdo. Cuando exista una solución idónea, ambas partes podrán acordar el desarrollo del proyecto para su implantación.

ACOMPAÑAMIENTO DURANTE TODO EL PROCESO.

Una vez definido el reto, la empresa tractora cumplimentará una ficha y presentará su solicitud a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN. Los retos admitidos se publicarán en la web del programa para que las EiBT presenten sus soluciones.

Las empresas tractoras podrán conocer distintas alternativas, preseleccionar las que mejor respondan a sus necesidades y asistir a las sesiones de presentación o 'pitch'.

El programa incluirá también actividades de networking y concluirá con un 'Demo Day' en el que se mostrarán los proyectos desarrollados y sus avances.

Las entidades interesadas dispondrán de un plazo de un mes y medio para presentar sus retos tecnológicos. Una vez publicados, las EiBT participantes tendrán un mes para presentar sus propuestas de solución.

TRES EDICIONES Y 80 RETOS TECNOLÓGICOS.

En sus tres primeras ediciones, el programa Xtela ha contado con la participación de 52 empresas tractoras, que plantearon 80 retos tecnológicos. A ellos respondieron 175 empresas emergentes con 408 propuestas de solución y se formalizaron 18 acuerdos de colaboración.

De los 80 retos planteados, 41 estuvieron relacionados con la transformación digital, 28 con la optimización de procesos, seis con nuevos productos o servicios y cinco con la sostenibilidad.

Entre las organizaciones participantes en anteriores ediciones figuran organizaciones referentes de sectores como la industria, la energía, la salud, la economía azul, el deporte o la tecnología, como Nissan, Saint-Gobain, Astander, Gamesa Electric, Bridgestone, GSW, Birla Carbon Spain, Hospital Virtual Valdecilla, Smart Hospital Cantabria, Mutua Montañesa, el Centro Tecnológico CTC y el Real Racing Club de Santander.