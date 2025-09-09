Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el Puerto de Laredo. Foto de archivo - GOBIERNO - Archivo

El Gobierno regional prevé invertir en esta actuación unos 3,8 millones, según anunció Buruaga el pasado marzo

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria somete a información pública el proyecto de ampliación de la línea de atraque y zona de descarga del puerto de Laredo.

El proyecto, en el que el Gobierno regional prevé invertir 3,8 millones de euros, define las obras necesarias para la ejecución de una nueva infraestructura portuaria, un muelle interior y su correspondiente línea de atraque en la dársena pesquera del puerto de Laredo, en la cara sur-este del espigón de abrigo, con el objetivo de aumentar la línea de atraque y descarga de buques actualmente existente.

La documentación de la actuación podrá ser consultada durante 20 días hábiles, contados desde este miércoles 10, en las oficinas del Servicio de Puertos, ubicada en la calle Alta, previa cita telefónica, entre las 9.00 y las 14.00 horas de lunes a viernes, y también estará disponible en la página web: https://www.puertosdecantabria.es/procedimientos.

Las alegaciones y observaciones se dirigirán a la Dirección General de Aguas y Puertos, según se informa en el anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, anunció el pasado 11 de marzo esta actuación, con la que se pretende ganar un nuevo espacio de cerca de 3.500 metros cuadrados y 150 metros de línea de atraque en la parte de la dársena más próxima al espigón norte, al otro lado de la zona de atraque actual.