Un informe de la UC avala la decisión del Gobierno de Cantabria de no declarar zonas tensionadas

Indica que en zonas declaradas tensionadas en España se ha reducido la oferta de vivienda en alquiler y los precios no se han contenido

SANTANDER, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Universidad de Cantabria (UC) avala la decisión del Gobierno regional (PP) de no declarar "ni ahora ni nunca" zonas tensionadas en el mercado del alquiler de vivienda porque "dificulta" su acceso.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Vivienda, Roberto Media, que ha dado a conocer en rueda de prensa las conclusiones de este informe encargado por el Gobierno regional a la UC y en el que, según ha comentado, se "desaconseja" la declaración de zonas tensionadas y muestra consecuencias "dañinas" en los lugares donde se ha hecho.

Y es que, según este informe elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Enrique Varona y la profesora Consuelo Arranz, la aplicación de zonas tensionadas ha producido una reducción de la oferta, sin que tampoco haya habido en ellas una contención en el precio de los alquileres, que además han crecido en zonas limítrofes.

También el informe de la UC alerta, según lo expuesto por Media, de la aparición de contratos irregulares y selección arbitraria de inquilinos, "generando situaciones desigualdad e inseguridad jurídica"; de una menor movilidad laboral ante la dificultad de encontrar vivienda en condiciones económicas viables, y un impacto en la calidad de los inmuebles ya que, según el consejero, "el control de precios desincentiva la inversión en mantenimiento de la vivienda".

Media ha subrayado en que el informe de la UC "da la razón" al Gobierno de Cantabria en su postura de no declarar zonas tensionadas y ha señalado que, por tanto, los ayuntamientos "se pueden ahorrar" el solicitarlo, como ha hecho, por ejemplo, Comillas o Castro Urdiales, porque no se va a hacer.

"Cantabria no se va a dejar arrastrar por recetas que ya han fracasado en otros lugares", ha afirmado el titular de Vivienda.

MEDIA: LA SOLUCIÓN ES AUMENTAR LA OFERTA

Y es que el consejero ha defendido que "la solución no pasa por declarar zonas tensionadas, sino por aumentar la oferta de vivienda asequible y de calidad".

El consejero ha indicado que "solo en Cantabria tenemos más de 50.000 viviendas vacías porque los propietarios tienen miedo a alquilar".

En este sentido, como prioridades del Gobierno de Cantabria ha enumerado la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible; incentivar fiscalmente a los pequeños propietarios que ponen su vivienda en alquiler; fomentar la colaboración público-privada para nuevas promociones en alquiler social, y reforzar los programas de ayuda directa al alquiler para familias con más dificultades.

"Más oferta, más incentivos, más soluciones reales y menos intervención ineficaz", ha resumido el consejero.

Media ha indicado que la declaración de zonas tensionadas implica "nuevas cargas a los propietarios en aspectos jurídicos y fiscales", considerando que "se trata de un intervencionismo excesivo, que penaliza a quienes ponen viviendas el alquiler de manera legal y responsable".

También ha criticado el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) diseñado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ha tildado de "débil, parcial y poco riguroso" pues "no incluye datos de las viviendas en manos de sociedades", "no mide la calidad real de las viviendas, su estado de conservación o sus dotaciones", y "su metodología es tan limitada que llega a fijar precios distintos para viviendas prácticamente iguales en la misma calle".

"El SERPAVI no refleja el mercado real", ha afirmado Media, que ha indicado que "construir políticas públicas sobre un instrumento débil es condenarlas al fracaso".

En la rueda de prensa, el consejero ha insistido en reclamar al Gobierno de España (PSOE-Sumar) la derogación de las "partes más dañinas" de la Ley estatal de Vivienda.

"Yo sé que es muy duro que a la ministra (Isabel Rodríguez) haya que decirle que su ley no vale, pero le tendré que mandar una copia de este informe para que, si no me cree a mí, que yo se lo he dicho muchas veces, por lo menos a la gente de la Universidad de Cantabria si les haga un poco más de caso", ha indicado.