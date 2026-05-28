El Instituto Carlos III atribuye al calor cinco muertes de Cantabria en los últimos días

Un hombre se protege del calor - María José López - Europa Press

SANTANDER 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III atribuye a las altas temperaturas cinco muertes registradas en Cantabria en los últimos días, marcados por una inédita ola de calor en el mes de mayo en la región.

Son datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) de dicha institución, dependiente del Ministerio de Ciencia, consultados por Europa Press. De acuerdo con los mismos, entre el 23 y 27 de mayo hubo cinco fallecimientos como consecuencia del calor en esta comunidad autónoma.

Según la herramienta MoMo, del Centro Nacional de Epidemiología del instituto, se registró una víctima mortal por calor cada uno de esos días en Cantabria, donde se han batido récords históricos de temperaturas para esta época del año, al ser más propias del verano.

De hecho, el aeropuerto Seve Ballesteros llegó a liderar las máximas de España el lunes, al alcanzar los 35,2 grados centígrados, aunque ese día llegó hasta los 36,2 ºC y al siguiente esta estación meteorológica anotó 35,7 ºC.