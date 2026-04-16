Intervenidas en el Puerto de Santander más de 900 pastillas de éxtasis con destino al Reino Unido - GUARDIA CIVIL/AGENCIA TRIBUTARIA

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido en el Puerto de Santander más de 900 pastillas de éxtasis ocultas en un vehículo que iba a embarcar en el ferry con destino al Reino Unido.

Por estos hechos, los efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de Santander y agentes de Vigilancia Aduanera han detenido de un hombre de 42 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Según han informado ambas instituciones, dentro del recinto del puerto de Santander, el hombre transportaba, oculto en un buggie, 920 pastillas de MDMA (éxtasis), 35 gramos de hachís y otras cantidades de metanfetamina y marihuana.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera realizaron el pasado jueves varias inspecciones en el puerto de Santander durante el embarque de vehículos y personas en el ferry con destino a Plymouth (Reino Unido) y les resultó sospechoso una furgoneta grúa que transportaba un buggie y un quad.

En un registro más exhaustivo de los tres vehículos, encontraron en el buggi dos cajas de cartón con 920 pastillas que resultaron ser de MDMA (sustancia psicotrópica derivada de las anfetaminas con efectos tanto alucinógenos como estimulantes, más conocido como éxtasis) y otras cantidades de hachís, metanfetamina y marihuana.

Por estos hechos se detuvo al conductor del furgón grúa, un hombre de nacionalidad británica, que pasó al día siguiente a disposición del juez, que ordenó su ingreso en prisión preventiva.