Investidos los nuevos doctores de la Universidad de Cantabria - MARIA CASUSO

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha celebrado el viernes, 22 de mayo, la solemne sesión académica de investidura de doctores correspondientes al curso 2024-2025 en el Paraninfo universitario, en un acto presidido por la rectora, Conchi López, y organizado por la Escuela de Doctorado de la UC (EDUC), dirigida por el catedrático Fernando Moreno.

Durante el año 2025 se defendieron cerca de 100 tesis doctorales vinculadas a alguno de los 20 programas de doctorado de la institución.

En su intervención, la rectora ha destacado el valor del doctorado en un contexto marcado por la desinformación y la rapidez con la que circulan mensajes simplificados. "La sociedad necesita más perfiles capaces de analizar problemas complejos y aportar soluciones rigurosas", ha señalado López, para quien el doctorado representa "una vía de excelencia científica y profesional" con impacto tanto dentro como fuera de la universidad.

La rectora ha felicitado asimismo a los nuevos doctores y doctoras por culminar una etapa "exigente y transformadora", y destacado el papel de la universidad pública como espacio de pensamiento crítico, generación de conocimiento y avance social.

Durante la ceremonia, el director de la EDUC, que ha actuado como padrino académico, ha repasado algunas de las principales líneas de trabajo desarrolladas durante el último curso, entre ellas el impulso de la formación transversal, la elaboración de un protocolo para regular el uso de la inteligencia artificial en la realización de tesis doctorales y la ampliación de colaboraciones nacionales e internacionales.

Además, ha resaltado la participación de la Universidad de Cantabria en iniciativas orientadas a reforzar la comunicación científica y la transferencia del conocimiento, entre ellas el programa piloto impulsado por FECYT y CRUE para la formación en comunicación científica de doctorandos.

El director de la EDUC ofreció a los nuevos doctores investidos presentar brevemente sus investigaciones. Intervinieron Cristina Campos, del Programa de Ingeniería Química, con la tesis 'Desarrollo de una herramienta para la evaluación del comportamiento ambiental de destinos turísticos. Acciones de turismo sostenible desde una perspectiva de ciclo de vida', y Andrea Ysabel Saguillo, del Programa de Biomedicina, autora de la tesis 'miRNA-30C-5P como biomarcador y diana terapéutica de neuropatía periférica inducida por oxaliplatino'.

También, Carlos García-Noriega, del Programa de Arqueología Prehistórica, con el trabajo 'Espacios domésticos en el Magdaleniense. Análisis de estructuras de viviendas y dinámicas de habitación'; María Fernanda Bernal Salazar, del Programa de Ciencias Jurídicas y Empresariales, autora de la tesis 'Aplicación de la ciencia de datos al estudio de la sostenibilidad turística: enfoque teórico y análisis empírico de empresas y turistas en España', y Judith Sainz-Pardo, del Programa de Ciencia y Tecnología, con la investigación 'Técnicas de preservación de la privacidad en entornos de ciencia de datos'.

Al acto han asistido, entre otras autoridades, Pedro Casares, delegado del Gobierno en Cantabria; Armando Antonio Blanco, secretario primero de la Mesa del Parlamento de Cantabria; Noelia Cobo, diputada por Cantabria y Javier García, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander.