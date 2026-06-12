Investigada en Santander por la estafa de los ahorros de un hombre de 84 años que acabó durmiendo en la calle

Equipo Roca de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigada a una mujer de 54 años, que actualmente reside en Santander, como presunta autora de un delito de estafa a un hombre de 84 años, que se quedó sin recursos económicos y acabó durmiendo en la calle. Los servicios sociales se tuvieron que hacer cargo de él.

La víctima, tanto por engaños como por transferencias y extracciones en cajeros automáticos, perdió todos sus ahorros, unos 190.000 euros, en siete meses.

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Cabezón de la Sal supo en agosto del pasado año, a través de los asuntos sociales de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, que podían haber estafado a un hombre de edad avanzada.

Los agentes averiguaron que esta persona había convivido con una mujer, entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, en diferentes lugares de Cantabria, con la condición de ser cuidado lo que le quedará de vida a cambio de 90.000 euros que, al parecer, quería utilizar la citada mujer para comprarse una vivienda en su país de origen. Además, el hombre le facilitó las claves de acceso a la cuenta bancaria para los trámites diarios.

En marzo del año pasado, la mujer dejó al octogenario y, desde entonces y hasta julio, a través de la banca online de la víctima, se hicieron al menos 15 trasferencias bancarias a una cuenta de la presunta estafadora, de cantidades importantes, alguna de ellas de 10.000 euros, así como extracciones de efectivo en cajeros; todo ello sin el consentimiento ni el conocimiento de la víctima.

Entre el dinero que la víctima entregó en compensación por ser cuidado, las transferencias y extracciones, lo estafado alcanzó los 190.000 euros, y dejó a la víctima en una situación económica muy precaria.

Ante la situación en que quedó el hombre, tuvo que llegar a dormir en la calle, en Santander, hasta que en agosto se cayó y, tras recibir atención médica, se hicieron cargo de su situación los servicios sociales.

Durante la investigación, aunque la Guardia Civil supo que la mujer había abandonado España, también averiguó que había regresado y consiguió situarla en Santander.

Finalmente, una vez localizada, han procedido a instruirla diligencias en calidad de investigada, como presunta autora de un delito de estafa.