Investigado un conductor que dejó el coche abandonado en la A-8 en Bárcena de Cicero tras sufrir un accidente

Archivo - Vehículo de vigilancia de tráfico de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

En un tramo curvo, durante la noche y sin luz artificial SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria, en colaboración con el Área de Investigación del Puesto de Bilbao, ha investigado a un joven de 20 años, residente en Vizcaya, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al dejar su coche abandonado en la A-8, a la altura de Bárcena de Cicero, tras sufrir un accidente de tráfico.

El siniestro, una salida de vía, tuvo lugar en la madrugada del 17 de agosto. Acto seguido, el conductor se marchó del punto de accidente y dejó abandonado el vehículo en un tramo curvo, durante la noche y sin luz artificial, generando así un grave riesgo para la seguridad de la circulación.

Las gestiones de la Guardia Civil pudieron determinar que el conductor del vehículo era un vecino de Algorta (Vizcaya), que, una vez localizado, fue investigado en el Puesto de la Guardia Civil de esta localidad.

El delito puede llevar aparejada una pena seis meses a dos años de prisión o una multa de doce a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días.