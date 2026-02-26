Investigado en Santander el conductor de una furgoneta que no tenía carné y dio positivo en cocaína

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha investigado al conductor de una furgoneta, de 37 años, que no tenía carné y que dio positivo en cocaína.

Los agentes le pidieron la documentación en un control este miércoles por la tarde en la calle Segundo López Vélez y comprobaron que no tenía permiso de conducir, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra él, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin haber obtenido nunca un permiso/licencia de conducir.

También realizó la prueba de estupefacientes, en la que dio positivo en cocaína, por lo que incoaron expediente administrativo.

VENTA AMBULANTE

Por otra parte, la Policía Local denunció dos veces a un hombre y una mujer por venta ambulante sin autorización este miércoles por la mañana.

Primero denunció a un hombre de 23 años y a dos mujeres, de 40 y 47, por venta ambulante de ropa y calzado usado en la plaza de La Esperanza sin presentar autorización municipal.

Menos de dos horas después, volvió a denunciar al hombre y a la mujer de 47 años --así como a otra de 39-- por el mismo motivo, en este caso, en la Plaza del Ayuntamiento.

Los dos denunciados previamente también lo fueron por desobediencia a las indicaciones de los agentes.