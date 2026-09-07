Investigados cinco conductores en Santander por circular ebrios o sin carné

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.- Archivo - NACHO CUBERO, EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha instruido diligencias judiciales, en calidad de investigados no detenidos, contra cinco conductores por circular ebrios o sin carné durante el pasado fin de semana.

Se trata del conductor de un camión, un hombre de 45 años, que fue interceptado el pasado viernes, sobre las 17.45 horas en la calle San Martín del Pino, a causa de una infracción contra las normas de circulación, y que superó en más del triple la tasa de alcohol.

Asimismo, se investiga a un hombre de 26 años que, tras perder el control del vehículo e invadir la acera al efectuar un giro, el pasado sábado, a las 3.40 horas en la Avenida Stadium, superó en más del doble la tasa de alcohol.

Otra de las conductoras investigadas es una joven de 24 años que fue interceptada el pasado sábado de madrugada en el Paseo Altamira circulando con las luces apagadas y "un tanto errática", y que superó en más del doble la tasa de alcohol, ha informado la Policía de Santander en un comunicado.

Además, se investiga al conductor de un ciclomotor, un hombre de 42 años, que circulaba a las 18.10 horas de este domingo por la calle Cisneros sin carné por pérdida total de puntos.

El quinto conductor investigado es un hombre de 31 años que fue interceptado en una intervención a las 23.00 horas el pasado viernes en la calle Antonio López, y al ser identificado se comprobó que carecía del permiso de conducir, ha informado la Policía en un comunicado.