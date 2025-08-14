Investigan a un hombre por abandonar a cuatro perros atados a un árbol en un bosque de Val de San Vicente

La Guardia Civil también investiga al dueño de otro perro de Los Corrales de Buelna, al que se tuvo que dar la eutanasia

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias, en calidad de investigado, contra un hombre de 57 años, como presunto autor de un delito de maltrato animal, por abandonar a cuatro perros atados a un árbol en una zona forestal de Val de San Vicente, "en muy deficientes condiciones higiénico sanitarias y con riesgo para sus vidas".

La Policía Local de Val de San Vicente informó al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil que se había localizado a cuatro perros atados con una cadena a un árbol en una zona boscosa de su término municipal.

En una primera inspección por parte del SEPRONA, los agentes constataron que los animales se encontraban atados a un árbol con una cadena de escasos dos metros de longitud, carecían de comida y bebida y tenían parte de su pelo enmarañado con sus propias heces, entre otras "muy deficientes" condiciones higiénico sanitarias. Además, a uno de los perros le faltaba un globo ocular.

Hasta el lugar se desplazó un veterinario del Gobierno de Cantabria y una protectora de animales se hizo cargo de los perros para su cuidado y tratamiento, quedando los mismos a disposición judicial.

Del examen y tratamiento veterinario de los cuatro perros se informó que, además de su "deplorable" estado higiénico sanitario, tenían "una alta carga de parásitos internos y externos, lesiones en la piel que podían haber comprometido la vida de los animales, así como un grave riesgo de transmisión de enfermedades".

El SEPRONA inició una investigación para tratar de averiguar quién podía ser el dueño de esos perros y las pesquisas señalaron a un hombre de la zona de San Vicente de la Barquera.

Tras las investigaciones, finalmente, el pasado 10 de agosto los agentes instruyeron diligencias, en calidad de investigado, contra el dueño de los perros por un presunto delito de maltrato animal.

Por su parte, los cuatro perros, mestizos de border collie, se encuentran restableciéndose en la protectora que los recogió, ha informado la Benemérita en nota de prensa.

PERRO SIN ASISTENCIA VETERINARIA

Por otro lado, la Guardia Civil ha llevado a cabo otra actuación, el pasado 12 de agosto, en la que instruyó diligencias, en calidad de investigado, contra un hombre de 39 años como presunto autor de maltrato animal, por no facilitar a un perro de su propiedad los cuidados veterinarios necesarios.

Días antes, el SEPRONA tuvo conocimiento de la existencia de un perro en Los Corrales de Buelna que, al parecer, "siempre estaba atado" y "podía estar enfermo".

Los agentes pudieron averiguar que el dueño del animal, al saber que la Guardia Civil le estaba intentando localizar, llevó al perro a un servicio veterinario.

El facultativo que atendió al perro informó que el animal presentaba "graves" problemas de salud que se habían generado a lo largo del tiempo, lo que provocó que finalmente tuviera que recibir la eutanasia.

Así, ante la ausencia de microchip en el perro y "muy probablemente" de vacunas y otras atenciones, unido a sus "graves" problemas de salud desde hace tiempo, "sin atención veterinaria", los agentes del SEPRONA instruyeron diligencias, en calidad de investigado, contra el dueño del perro.