El IV C-Meet evidencia las capacidades del tejido productivo cántabro para competir "de tú a tú" con otras CCAA

Concluye la II edición del encuentro empresarial sobre digitalización y emprendimiento en la que han participado 700 personas

SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El C-Meet, encuentro empresarial sobre digitalización y el emprendimiento organizado por CEOE-Cepyme Cantabria, ha concluido su cuarta edición poniendo de manifiesto las capacidades del tejido productivo de esta región para competir "de tú a tú" con otras comunidades autónomas.

El evento, que se ha consolidado como impulsor de la innovación y la digitalización en Cantabria, ha cumplido su objetivo de favorecer la relación entre profesionales del sector e impulsar procesos de innovación y digitalización necesarios para constituir un "ecosistema empresarial competitivo".

"C-Meet nos ha ayudado a ser más conscientes de que la colaboración es imprescindible para que nuestras empresas sean más competitivas", ha valorado el presidente de la patronal cántabra, César Conde, durante la segunda y última jornada del encuentro, centrada en las aplicaciones de Inteligencia Artificial y pymes.

En su intervención, con la que ha clausurado la cita, que ha concitado a cerca de 700 personas en dos días, el representante de los empresarios de la región ha valorado que este C-Meet "nos ha ayudado a ser más conscientes de que la colaboración es imprescindible para que nuestras empresas sean más competitivas".

En ese sentido, ha destacado las capacidades del tejido productivo cántabro para competir con otras autonomías de las que "no estamos tan lejos" para ello, ha apuntado, al tiempo que ha animado a las compañías a "atreverse a mirar un poco más alto si cabe".

"Generar un vector competitivo en torno a la innovación y la digitalización, que tenga ADN cántabro, es una necesidad para nuestras empresas y ahora está un poco más cerca", ha afirmado Conde.

Algo para lo que la vinculación con la marca territorio 'Green Valley Cantabria Tech' y las sinergias surgidas durante el evento supone un "apoyo extraordinario".

En la jornada también ha intervenido Carmen Torrijos, responsable de IA de Prodigioso Volcán, que ha subrayado el papel de la inteligencia artificial como "un recurso creativo diferencial, capaz de abrir nuevas posibilidades en comunicación a través del texto, la imagen, el audio y el vídeo".

Tras la presentación del 'Stella IA Clúster', una nueva organización empresarial cántabra en torno a la inteligencia artificial, Mariona Sanz explicó el valor de la supercomputación para las pymes.

La directora de Innovación en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) dio a conocer por su parte la nueva Fábrica de Inteligencia Artificial del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), una de las 13 factorías europeas impulsadas por la Comisión Europea.

Esta infraestructura permitirá a pymes, startups y administraciones públicas acceder a recursos avanzados de IA, así como generar aplicaciones industriales, modelos abiertos y programas de formación aplicables en sectores estratégicos como la salud, la energía, la agricultura o las finanzas.

MARCAS-TERRITORIO PARA IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN

La sesión también incluyó una mesa redonda sobre marca- territorio con la participación de César Tello, director de Adigital; Miguel Gómez, responsable de Comunicación de Tech Barcelona, y Belén Lanuza, directora del Digital Innovation Hub Industry 4.0 de Burgos, que analizaron junto a Rafael Gutiérrez las claves para que Green Valley Cantabria Tech se afiance como marca de referencia para el ecosistema tecnológico de la región.

La ciberseguridad también se abordó en esta jornada. Con el patrocinio de Cosmikal, Aitor de la Pinta explicó por qué resulta fundamental identificar bien los puntos críticos antes de implementar medidas de seguridad y de qué forma se pueden proteger de manera efectiva los activos de una organización en el ecosistema digital.

El cierre de la edición "más multitudinaria" de C-Meet recayó sobre Mónica Quintana, CEO de Mindset, que explicó cómo construir equipos aumentados: estructuras en las que personas y tecnologías colaboran para resolver problemas complejos, acelerar el aprendizaje y activar todo el potencial del sistema organizativo.