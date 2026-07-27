Los Jardines de Pereda reunirán este fin de semana a 14 queserías en la VIII Feria del Queso de Cantabria

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Jardines de Pereda se convertirán este fin de semana en el gran escaparate del queso artesano de la región con la celebración de la VIII Feria del Queso de Cantabria, una cita organizada por el Ayuntamiento de Santander y la Cofradía del Queso de Cantabria que reunirá del 31 de julio al 2 de agosto a 14 queserías y productores de la comunidad autónoma.

En esta octava edición participarán las queserías Ándara, Albuzano, El Carmen, El Pendo, Javier Campo, La Brañuca, La Providencia, La Sobanuca, Pasiega de Peña Pelada, Quesoba, Río Corvera, 7 Villas, Tasugueras y Tresgallo, representantes de las tres Denominaciones de Origen Protegidas de Cantabria: Picón Bejes-Tresviso, Quesucos de Liébana y Queso de Nata de Cantabria.

Según ha informado el Consistorio, como uno de los grandes atractivos del evento, cada quesería ofrecerá un pincho elaborado con queso artesano cántabro por un precio único de 2 euros. Los asistentes podrán degustar propuestas muy variadas, desde brochetas de quesos y tartaletas de queso azul hasta originales elaboraciones con queso a la plancha, entre otras especialidades.

La feria abrirá sus puertas los tres días de 11.30 a 15.30 horas y de 18.00 a 22.00. Además de la oferta expositiva y gastronómica, contará con una amplia programación paralela para todos los públicos, que incluirá conciertos, actuaciones de música y danza tradicional cántabra, sesiones de DJ en vinilo, catas comentadas, talleres de elaboración de queso y una zona de bebidas con vinos, cervezas artesanas y vermús elaborados en Cantabria.

La alcaldesa, Gema Igual, ha animado a santanderinos y visitantes a acercarse a este evento que pone en valor uno de los productos más representativos de la gastronomía regional y el "excelente trabajo" que desarrollan las queserías artesanas de Cantabria.

"La Feria del Queso se ha consolidado como una cita imprescindible del verano santanderino porque une tradición, calidad, promoción del producto local y dinamización económica y turística. Es una magnífica oportunidad para disfrutar de nuestra identidad gastronómica y apoyar a un sector que forma parte del patrimonio y de la riqueza de Cantabria", ha destacado.

La regidora ha subrayado que iniciativas como esta feria "contribuyen a promocionar nuestros productos de calidad, respaldan al sector agroalimentario de la región y enriquecen la oferta cultural y de ocio de Santander durante el verano, generando además un importante atractivo para quienes nos visitan".

Por su parte, el Gran Maestre de la Cofradía del Queso de Cantabria, Adolfo Izaguirre, ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la entidad para promocionar el patrimonio quesero de la comunidad contribuyendo a difundir "la excelencia de un producto que forma parte de la identidad gastronómica de Cantabria" y ha destacado que los quesos cántabros figuran "entre los más reconocidos y premiados" del panorama nacional.