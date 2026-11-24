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SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El joven de 25 años, trabajador de la empresa Chispas encargada de instalar la iluminación navideña de Santander, que ha fallecido esta medianoche y el otro, de 22, que se encuentra herido muy grave tras ser arrollados por un vehículo a la fuga, son hermanos.

Así lo han informado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press, que han señalado que la alcaldesa, Gema Igual, se encuentra en estos momentos en el Hospital Valdecilla con la familia de los jóvenes, que se ha trasladado desde otra comunidad autónoma donde residía.

Desde el Consistorio han trasladado su "pesar" y "dolor" por esta tragedia, al tiempo que han pedido "máximo respeto" y "prudencia" ante lo sucedido.

"UN VIEJO CONOCIDO" DE LA POLICÍA, A LA FUGA

El trágico suceso tuvo lugar a la salida del túnel de la calle Burgos sobre las 0.40 horas cuando un coche, que se había dado a la fuga en la Calle Castilla después de que la Policía Local le diese el alto por circular sin luces, chocó contra el camión en el que los jóvenes estaban trabajando.

El operario fallecido estaba dentro del cajón colocando la iluminación navideña. Debido al impacto, cayó del mismo y murió en el momento. El otro empleado fue arrollado y acabó debajo del camión.

Tras el accidente, la regidora se trasladó al lugar de los hechos, donde permaneció hasta las 3.00 horas y en estos momentos se encuentra en el hospital acompañando a los familiares de los dos hermanos.

Por su parte, el conductor implicado en el atropello, de 43 años y "un viejo conocido" de la Policía Local, dio positivo en alcohol y drogas. Fue detenido y este martes o miércoles pasará a disposición judicial.