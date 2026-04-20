La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander denuncia falta de medios técnicos y humanos

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SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander (CSIF, UGT, SIEP, APLB-USO y CCOO) ha denunciado este lunes la falta de medios técnicos y humanos que, asegura, "dificulta el desempeño de las funciones habituales del personal municipal".

Según ha trasladado en un comunicado, la reciente tragedia ocurrida en El Bocal, donde fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida grave, ha puesto de relieve, en su opinión, una problemática que llevan años señalando como es "la carencia de medios, formación específica y protocolos de actuación en todas las unidades administrativas municipales y, especialmente, en los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y en la Policía Local".

En este sentido, ha opinado que "debería llevar a una profunda reflexión" en el equipo de Gobierno (PP) "que agrupaciones no profesionales dispongan, como quedó de manifiesto, de mejores medios materiales que su propio personal".

Durante la reunión celebrada el pasado miércoles 15 de abril, los miembros de la Junta de Personal pusieron de manifiesto tanto "la inexistencia de medios idóneos" -programas informáticos de gestión, intercomunicadores, torniquetes, desfibriladores externos semiautomáticos, conos de señalización iluminados, equipos para intervención en incendios forestales o matorrales, buzos, señalización circunstancial retro iluminada, etcétera-, como "la escasez" de otros de uso habitual -cinta policial, ropa de trabajo, etcétera-, así como la necesidad de sustituir el material obsoleto -cuerdas de rescate y chalecos antibalas "caducados", arneses "sin homologar"...-.

A todo ello añaden "la ausencia de protocolos de actuación ante las diversas situaciones" a las que deben enfrentarse los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, así como los agentes de la Policía Local.

La denuncia se suma a la ya realizada el pasado mes de enero en rueda de prensa respecto a las carencias en materia de recursos humanos, cuando la Junta alertaba de la existencia de más de 400 vacantes sin cubrir de forma definitiva en la plantilla municipal, una cifra que consideraron "alarmante" y que, a su juicio, "agrava la sobrecarga de trabajo y merma la calidad del servicio público y más aún cuando dichas carencias atañen a servicios esenciales como son bomberos, servicios sociales o la policía local".

Por todo ello, la Junta de Personal reclama al equipo de Gobierno "una respuesta urgente que pase por la dotación de recursos adecuados, la elaboración de protocolos de actuación y la cobertura de las plazas vacantes, con el objetivo de garantizar una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía".