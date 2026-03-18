Kaiser Chiefs, Iván Ferreiro, Valeria Castro y León Benavente encabezan el Sonarama Ribera Day

Kaiser Chiefs, Iván Ferreiro y Valeria Castro protagonizarán el Sonarama Ribera Day - SONORAMA RIBERA'26 DAY

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Kaiser Chiefs, Iván Ferreiro, Valeria Castro y León Benavente encabezan el cartel del Sonorama Ribera Day 2026, que tendrá lugar los días 28 y 29 de agosto en Santander, con la novedad de una jornada exclusiva en la plaza Porticada.

Las instalaciones de la Fundación Santander Creativa han acogido la presentación de este festival santanderino, organizado por El Planeta Sonoro (Sonorama Ribera) y Mouro Producciones, con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria.

El director y fundador del festival de arandino Sonorama Ribera, Javier Ajenjo, ha anunciado el cartel, que se amplía de uno a dos días y llegará al centro de Santander. Así, el 28 de agosto habrá conciertos gratuitos en la plaza Porticada y el 29 se celebrará por tercer año consecutivo en la Virgen del Mar.

La entradas han salido a la venta este miércoles en www.sonoramaribera.com/day con precios especiales los primeros días. Se pueden adquirir, con una oferta de lanzamiento, al precio de 35 euros (más gastos de gestión) la básica, y de 55 euros (más gastos) la VIP, que incluye acceso a la zona VIP y a la zona de primera fila, 12 euros en formato 'cashless' (no reembolsables), fast lane, zona de descanso con terraza en altura y pulsera del festival.

Ajenjo ha estado acompañado por la directora general de Cantur, Inés Mier, y el concejal de Turismo y Dinamización Social del Ayuntamiento de Santander, Francisco Arias.

Mier ha afirmado que el Sonorama Day es un evento "con marca propia" que llegó hace tres años con su sello "especial" para sumarse a la oferta musical del verano santanderino y que regresa con un cartel "muy apetecible" y una jornada más en la Porticada, "para acercar a la ciudad y hacer partícipes a los ciudadanos de la música y el espíritu que imprime este evento y el buen ambiente que se genera en torno al mismo".

Asimismo, Ajenjo ha señalado que el Sonorama Ribera Day 2026 es posible en Santander gracias al Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantur) y Santander Ciudad (Ayuntamiento de Santander), así como a todos los colaboradores: Blendio, Caja Viva/Caja Rural, Guppy, Exclusivas Martínez y Díez S.L., CuttySark, El Águila y Pepsi.

ARTISTAS

Formados en Leeds (Reino Unido) en el año 2000, Kaiser Chiefs es una banda indie rock liderada por Ricky Wilson, junto a Simon Rix al bajo, Andrew 'Whitey' White a la guitarra, Nick 'Peanut' Baines en los teclados y el batería Vijay Mistry. Cuentan con éxitos como 'Oh My God', 'I Predict A Riot', 'Everyday I Love You Less and Less', 'Never Miss A Beat' y 'Hole In My Soul', que forman parte de ocho álbumes de estudio originales, que han vendido un total de 8 millones de discos.

El compositor gallego Iván Ferreiro es un referente del indie y pop-rock español, cimentado en sus 13 años como líder y voz de Los Piratas, cuyos temas más importantes repasa en esta gira. Con 12 álbumes a sus espaldas, la banda se disolvió en 2003, cuando Ferreiro inició una andadura junto a su hermano Amaro. Su consolidación llegó en 2005 con el albúm 'Canciones para el tiempo y la distancia', con hitos como 'Turnedo', considerada como una de las composiciones más influyentes de su trayectoria.

Por su parte, la canaria Valeria Castro se ha posicionado a sus 26 años como una de las voces más genuinas y potentes de la música en español, que la ha llevado a realizar más de 80 conciertos por una decena de países. Destaca su consagración en grandes recintos como el Movistar Arena de Madrid en enero de 2026 y el Palau Sant Jordi de Barcelona en octubre.

Mientras tanto, la banda rock alternativa León Benavente, integrada por Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú comenzó en 2012 y ha alcanzado estatus internacional con actuaciones en festivales como De Rock al Parque en Bogotá y el Vive Latino en Ciudad de México. El cierre del ciclo creativo tuvo lugar el 10 de enero en el Movistar Arena de Madrid con 'El Festín de León Benavente', que agotó todas las entradas.

Completan la programación Olugbenga (Metronomy) Dj Set, Adrie, Comandante Twin, Gara Durán, No quiero y Oslo Ovnies.