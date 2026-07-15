Laredo revisa la Transición a través de las biografías de sus protagonistas

Los historiadores Víctor Aparicio Rodríguez y Adrián Magaldi Fernández - UC

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Oficial de Idiomas de Laredo acoge desde este miércoles el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria 'Biográfica Transición: una mirada histórica a través de sus protagonistas políticos', que plantea comprender este periódico a través de las personalidades que la lideraron.

Así, durante tres jornadas, se analizará la evolución vital, ideológica y política de algunas de las figuras más influyentes de aquel periodo para profundizar en el proceso que dio lugar a la democracia española.

Dirigido por los historiadores Víctor Aparicio Rodríguez, investigador posdoctoral de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y Adrián Magaldi Fernández, profesor ayudante doctor de la Universidad de Valladolid, el curso reúne a especialistas en Historia Contemporánea para revisar esta etapa histórica desde una perspectiva biográfica y comprender mejor tanto las decisiones de sus protagonistas como el contexto histórico en el que actuaron.

Para Aparicio, "es clave" abordar la Transición, entre otras razones, por ser el "hito fundacional de nuestro actual sistema democrático y de nuestra historia reciente". En ese sentido, ha valorado de manera positiva que la Universidad de Cantabria haya incluido "un curso de estas características" en su programa estival.

Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Blas Piñar, Jordi Solé Tura, Enrique Tierno Galván o Francisco Fernández Ordóñez son algunas de las figuras que se abordarán a lo largo de las sesiones.

En lugar de plantear una sucesión de biografías independientes, el objetivo de la formación es utilizar sus trayectorias personales como una herramienta para interpretar el cambio político vivido en España durante los años setenta. "A través de esta mirada biográfica podemos captar más elementos de esos procesos de politización y compromiso, y estructurar mejor ese panorama político de los años 70", ha señalado.

En esa misma línea, Magaldi ha destacado que el interés del curso reside en observar cómo evolucionan las personas al mismo tiempo que cambia el país. "Lo que nos interesa es una mirada biográfica en la que nos acerquemos a los sujetos y a las propias transiciones que ellos fueron viviendo en su identidad, ideología y horizonte vital, al compás de la propia transición política". En definitiva, se trata de "ver cómo se relaciona el sujeto con el tiempo que le tocó vivir".

Uno de los retos que plantea el curso es cuestionar las visiones simplificadas que con frecuencia acompañan a estos personajes históricos. Para sus codirectores, comprender la complejidad de sus trayectorias resulta imprescindible para interpretar con mayor rigor este periodo. "No es que haya un personaje u otro más complejo. Se trata de desmontar las imágenes preconcebidas de cada uno de ellos", ha matizado Magaldi, consciente de que "las experiencias vitales de cada uno hacen que la evolución no sea lineal y coherente".

Según Aparicio, "durante mucho tiempo ha pervivido un relato que explicaba la Transición como un proceso muy lineal, sin problemáticas y sin aristas". Sin embargo, la investigación desarrollada en los últimos años ha permitido incorporar nuevos actores y nuevas perspectivas.

Los responsables del curso coinciden en que conocer la Transición ayuda también a interpretar muchos de los debates políticos actuales. Para ellos, aquel periodo ocupa a día de hoy un lugar central en la vida pública española, ya que sentó "las bases de nuestra democracia".

No obstante, han advertido de que se "ha instrumentalizado políticamente para cambiar todo o que nadie cambie", por lo que han considerado imprescindible analizarlo desde el rigor y una posición alejada de relatos simplificados.

Respecto al contexto internacional y los desafíos de las democracias parlamentarias en la actualidad, han revelado que han cobrado fuerza discursos que cuestionan algunos de sus fundamentos. "Tenemos que defender la importancia de la historia como maestra, no solamente del pasado sino del propio presente y de la construcción del futuro", han manifestado.