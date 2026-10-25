La Ley de Autoridad del Profesorado, el informe PISA y el Fondo de Cooperación Municipal, a debate en el Parlamento

Puerta de acceso al edificio del Parlamento de Cantabria - EUROPA PRESS

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria abordará este lunes, 26 de octubre, la Ley de Autoridad del Profesorado en una sesión en la que comparecerá el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), para hablar del informe PISA 2025 y en la que la oposición pedirá un aumento del 10 por ciento del Fondo de Cooperación Municipal y preguntará por la situación de las viviendas de sustitución para los afectados por los derribos de La Arena, en Arnuero, entre otros asuntos.

Comenzará a las 10.00 horas con el debate y votación del proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar.

Continuará con dos mociones: una del Grupo Regionalista sobre la puesta en marcha de la Cuenta Vivienda para jóvenes y otra, del PSOE, referida al crecimiento económico.

En esta sesión se debatirá la proposición no de ley (PNL) del PSOE que pide un incremento del 10% del Fondo de Cooperación Municipal. Por su parte, el PRC demandará un encuentro con el sector pesquero para evaluar el impacto del precio del combustible en flota, y Vox presentará una iniciativa para que se flexibilicen las campañas de saneamiento ganadero.

Además, en este Pleno, el consejero de Educación comparecerá para exponer los resultados del informe PISA 2025.

CONTROL AL GOBIERNO

En el apartado de control al Gobierno (PP), los consejeros atenderán a dos interpelaciones referidas a la categoría profesional de dietista-nutricionista en el Servicio Cántabro de Salud, que planteará el PSOE; y a la actualización del protocolo de fibromialgia de 2015, a petición de Vox.

El PRC preguntará a los miembros del Ejecutivo por las plazas concertadas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante 2026; aspectos relativos a la entrega a los afectados por las sentencias de derribo de La Arena de las viviendas de sustitución de Bocarrero, en Arnuero, y el estado de tramitación de la planta de biogás de Hazas de Cesto.

La sesión concluirá con las preguntas de Vox sobre los autónomos y las subvenciones de SODERCAN.