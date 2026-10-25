Licitadas las obras del paseo peatonal que conectará el Centro de Arte Rupestre con el núcleo urbano de Puente Viesgo

Archivo - Fachada del Centro de Arte Rupestre de Cantabria.-ARCHIVO - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha licitado los trabajos para la ejecución del paseo peatonal, paralelo a la carretera CA-703, que conectará el Centro de Arte Rupestre de Cantabria con el núcleo urbano de Puente Viesgo.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 448.867 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad de los peatones en uno de los principales accesos a este equipamiento cultural, y facilitar así la conexión a pie entre el centro urbano y este espacio de referencia para la difusión del patrimonio prehistórico de Cantabria.

En nota de prensa, el titular del área, Roberto Media, ha explicado que la actuación se desarrollará a lo largo de la carretera autonómica CA-703, entre el aparcamiento público y el tramo de paseo peatonal ya existente junto al Centro de Arte Rupestre.

El proyecto contempla un itinerario peatonal de aproximadamente 183 metros de longitud que discurrirá separado del tráfico rodado y adaptado a los criterios de accesibilidad.

Además, se contemplan diferentes soluciones constructivas para adaptarse a las características del terreno y garantizar la integración del nuevo recorrido en el entorno.

Las obras se completarán con la instalación de sistemas de protección y seguridad para peatones y vehículos, la mejora del drenaje de la carretera, la colocación de nueva iluminación y la reposición de los elementos de señalización afectados por la actuación.