Localizado el cuerpo del senderista desaparecido ayer cuando realizaba una ruta en Ramales - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado esta mañana en una zona de monte el cuerpo del senderista desaparecido este domingo cuando realizaba una ruta en Ramales de la Victoria.

El hombre, de 51 años, hacía la ruta de El Mazo, y a las 20.00 horas se avisó de su desaparición al Centro de Atención a Emegencias 112, que desplegó un operativo de búsqueda.

El helicóptero de la Guardia Civil junto con componentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de este Cuerpo, que esta mañana sobrevolaban la zona de búsqueda, observaron desde el aire, en la zona del Pico del Mazo y próximo a la localidad de Guardamino-Ramales de la Victoria, el cuerpo de una persona que podía ser el senderista desaparecido. Los efectivos del GREIM confirmaron que había fallecido.

Posteriormente, el cuerpo sin vida ha sido izado por grúa al helicóptero de la Guardia junto con un componente del GREIM, y evacuado hasta el campo de fútbol de Ramales de la Victoria, donde efectivos de Policía Judicial de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación.

En el dispositivo de búsqueda han participado componente de la Guardia Civil pertenecientes al GREIM de Potes, Seguridad Ciudadana de la Compañía de Laredo, SEPRONA con un dron, Policía Judicial y el helicóptero de este Cuerpo con base en Asturias y desplazado a Cantabria.

También, medios del equipo de rescate del Gobierno, con técnicos en zona y el helicóptero, el equipo de drones del Ejecutivo, el servicio de Montes, las agrupaciones de Protección Civil de Ramales de la Victoria y Santander, esta última con perros y Cruz Roja.

La Guardia Civil comenzó la búsqueda ayer por la tarde, una vez que se tuvo conocimiento por un familiar de la desaparición de esta persona. Localizó su vehículo y ha permanecido en la zona toda la noche.