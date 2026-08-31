Localizado un joven cuya desaparición había sido denuncia ayer en Reocín - EUROPA PRESS
SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 21 años, cuya desaparición había sido denunciada este domingo en Reocín, ha sido localizado en la mañana de este lunes.
La Guardia Civil recogió la denuncia de un familiar este domingo, momento en el que inició el dispositivo de búsqueda, han confirmado a Europa Press tras la información publicada por El Diario Montañés.
Como el joven no fue encontrado, este lunes se ha reforzado el operativo, que ha finalizado con éxito.