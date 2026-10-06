Lorenzo Amor (ATA): La primera medida que pido al próximo Gobierno es deflactar el IRPF

Archivo - El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha afirmado que la "primera medida" que pide al próximo Gobierno de España es deflactar la tarifa del IRPF porque "eso es oxígeno en el bolsillo de los ciudadanos desde el primer mes".

Así lo ha afirmado este martes en Santander durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés, donde también ha abogado por la implementación del IVA franquiciado, "claridad y seguridad jurídica" en las deducciones de los autónomos y una mejora de la protección social de estos trabajadores.

Además, Amor ha pedido al próximo Ejecutivo que salga de las elecciones del 29 de noviembre "escuchar".

"Cuando se escucha y se dialoga se pueden tomar medidas que redunden en el bienestar de la ciudadanía general", ha afirmado.