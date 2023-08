Malkovich, el Circo de China y el musical 'Charlie y la fábrica de chocolate', en el Palacio en otoño

Programados 48 espectáculos, 16 de ellos de teatro, que se representarán del 13 de septiembre al 4 de febrero



El Palacio de Festivales acogerá 48 espectáculos, con siete estrenos --cinco nacionales y dos cántabros--, y un total de 63 funciones en la programación de la temporada de otoño-invierno, que arrancará el 13 de septiembre y se prolongará hasta el 4 de febrero, e incluirá las actuaciones del actor norteamericano John Malkovich, el Gran Circo de China, la Orquesta Sinfónica de Viena, el musical 'Charlie y la fábrica de chocolate' y 'La bella durmiente' a cargo del Ballet de Moldavia.

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, junto al director general de Cultura y Patrimonio Histórico, Juan Antonio González, ha presentado este miércoles en rueda de prensa el programa, donde ha destacado la referencia del Palacio en las artes escénicas y el compromiso con una programación de calidad y para todos los públicos.

Según ha explicado, se trata de una programación con una "amplia" oferta cultural, que incluye espectáculos de música, artes escénicas, lírica, danza, magia, humor y teatro.

Entre las propuestas, la consejera ha señalado la presencia del actor norteamericano John Malkovich, la Insula Orchestra dirigida por Laurence Equilbey, la Orquesta Filarmónica de Hungría, la Dresdner Philarmonie, los Ballets Jazz Montreal y la Johann Strauss Ensemble de la Sinfónica de Viena.

También se ha referido a la participación del Gran Circo Acrobático de China, con más de 30 artistas en escena con la presencia de medallistas olímpicos y algunos artistas procedentes del Cirque du Soleil.

Respecto a la futura programación del Palacio de Festivales, Fernández ha apuntado que "no hay que despreciar lo popular" y ha abogado por buscar el "equilibrio" entre la oferta cultural "más culta" y aquella que va más dirigida a todos los públicos "sin perder de vista la calidad".

Asimismo, ha indicado que se mantendrá el género de la zarzuela y el flamenco, cuyas propuestas "gozan de la simpatía del público santanderino" pero conllevan "mucho esfuerzo" económico, por lo que se estudiará su encaje presupuestario.

PROGRAMACIÓN

La programación de teatro congrega seis de los siete estrenos de este año, comenzando el 29 y 30 de septiembre de la mano de Ron Lalá y su espectáculo '4x4. Un viaje a las 4 primeras obras'.

Otros estrenos serán 'El novio de España', una propuesta de teatro musical que acercará el 3 y 4 de noviembre la historia de la popular pareja artística Carmen Sevilla y Luis Mariano; 'Las locuras por el veraneo' el 24 y 25 de noviembre a cargo de Noviembre Teatro, con una versión de esta historia en formato comedia; y 'Robots', el 10 de enero, para recordar la época del confinamiento a través de una historia relacionada con la tecnología y la fabricación de test PCR.

'Cyrano, una historia de narices' y 'Ana de Pombo, mi última condena' completan los estrenos teatrales, en este caso a cargo de dos compañías cántabras, incluyéndose junto a 'Robots' en el ciclo de los miércoles íntimos.

El teatro también incluye otras representaciones como 'El avaro', 'El traje', 'Miles gloriosus', 'Un intento valiente de representar 30 obras en una hora', 'Cielos', 'El mar, Visión de unos niños que no lo han visto nunca', 'Miércoles que parecen jueves', 'La panadera', 'Búho' y 'Los amigos de ellos dos'.

La danza engloba el séptimo estreno de esta temporada con 'Pandataria' el 16 de septiembre, presentada en Mérida al aire libre y en el Palacio de Festivales por primera vez en un teatro cerrado.

Con dirección y coreografía de Chevi Muraday, cuenta con Cayetana Guillén Cuervo y textos de Laila Ripoll, y con la colaboración del artista Okuda San Miguel que aporta un enorme telón pintado.

'Dance me', de Ballets Jazz Montreal; 'Somos', de la Compañía Look at things different; y el Ballet de la Ópera Nacional de Moldavia completan la programación de danza.

Las propuestas de música clásica cuentan con nueve conciertos, con la presencia de la Insula Orchestra; la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN); Requiem Participativo; Johann Strauss Ensemble de la Sinfónica de Viena; Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría; Dresdner Philharmonie; Miguel Trápaga; Blake Pouliot & ECOFE; y Ensemble Instrumental de Cantabria (ENSEIC). Estos tres últimos se incluyen en el ciclo de los jueves clásicos.

La lírica estará representada con la ópera 'Madama Butterfly' y dentro de las producciones musicales figura 'Charlie y la fábrica de chocolate'.

Inés Fonseca, el XII Festival Santander de Boleros, Juan Saiz 'PindioII', 'Qué suenen con alegría', Nino Bravo Sinfónico y The infernal comedy serán los protagonistas de los recitales.

En cuanto al ciclo de flamenco, incluye la presencia de Ambulantes Danza, dentro del ciclo del Palacio con los niños; el Tablao de Las Carboneras, Eva Yerbabuena y Estrella y Kiki Morente.

El humor de Mentes Peligrosas; la magia del XIII Festival Internacional de la Magia y lo Visual y 'Trece, el vodevil'; el Gran Circo Acrobático de China con más de 30 artistas en escena; y el ciclo familiar del Palacio con los niños y 'Desconcerto', 'Crisalida' y Cantajuego, completan la programación.

ABONOS

Los abonos generales para esta nueva programación salen este miércoles a la venta y se pueden adquirir hasta el sábado 19 de agosto.

Entre el martes 22 y el viernes 25 de agosto se pueden obtener los abonos de ciclo, mientras que los amigos del Palacio pueden comprar abonos y localidades el 26 y 29 de agosto, y a partir del 31 de agosto estarán disponibles para el público en general.

También se incluyen tarifas especiales para los beneficiarios de 'Grada joven', 'Minuto joven' y 'Bono Palacio 10'.