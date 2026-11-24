Daniel Fernández, Marlaska y Pedro Casares - JUANMA SERRANO ARCE

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado valorar la declaración judicial de Cintia Rocho, que este martes ha confirmado que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, imputado por su supuesta vinculación a la presunta trama investigada en el 'caso Leire Díez', le habló de eliminar a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"A mí no me concierne valorar ninguna declaración, ninguna actuación judicial", ha esgrimido Marlaska, para apuntar que el desarrollo de las actuaciones judiciales permitirá "derivar en el alcance mayor o menor de cualquier declaración que se pueda realizar".

El ministro, que además de político es magistrado, ha respondido con estas palabras a preguntas de los medios en Santander tras la declaración de Rocho, la mujer a la que le hablaron de eliminar a la jueza del 'caso David Sánchez', que ha testificado por videollamada.

Lo que sí ha hecho, dada su condición de magistrado, es apelar, y según ha expresado, al respeto a la "neutralidad" de las instituciones en el marco de un proceso electoral como el actual, con motivo de los comicios generales del próximo domingo 29. "Es un principio básico en todo estado de derecho", ha comentado al respecto.

Marlaska se ha pronunciado así en la capital cántabra, donde ha participado en varios actos del PSOE organizados de cara al 29N, en concreto en una intervención en la Plaza del Ayuntamiento, donde ha realizado declaraciones sobre la "movilización de la ciudadanía progresista" junto al líder del partido en Cantabria y delegado del Gobierno, Pedro Casares, y el portavoz de la formación en el Consistorio, Daniel Fernández.