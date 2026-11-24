El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.-ARCHIVO - Matias Chiofalo/ Europa Press

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (PSOE), ha puesto en valor la educación pública, a la que ha calificado como "el ascensor social más importante", en la que "se deben de igualar todas las realidades sociales" para que poder formarse y avanzar "no dependa del distrito postal".

Así lo ha manifestado este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Santander, donde participa esta mañana en un acto electoral del PSOE de Cantabria y momentos antes de reunirse con la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, junto al secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, y la candidata al Senado, Paz de la Cuesta.

Marlaska, que ha afirmado que es "muy especial" para él hacer campaña del PSOE en Cantabria ya que sus primeros pasos como juez fueron en Santoña, ha incidido en que el Gobierno de España ha centrado su actuación en los servicios públicos y, en concreto en materia de educación, ha destacado su compromiso con la universidad pública, donde se ha aumentado la inversión.

Además, ha puesto en valor la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU.

También ha incidido en que desde el Ejecutivo central están "preocupados" por la calidad del sistema universitario y por potenciar las universidades públicas, "en detrimento" de la creación "indiscriminada" de privadas, con titulaciones "a veces muy difusas y con una calidad más que cuestionable".

Al respecto, el ministro ha hecho hincapié en que se han constituido en los últimos años 16 universidades privadas en España, de las que el Ministerio de Educación "informó negativamente" sobre los criterios de siete de ellas. Algo que "evidentemente" fue "desatendido" por las respectivas comunidades autónomas donde se ubican, "dirigidas por el PP".

Al hilo, ha valorado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado el profesorado en un 12 por ciento, cuando el expresidente Mario Rajoy (PP) "lo disminuyó" en ese mismo porcentaje; o que se han aumentado las becas en un 80%. "Son pruebas de compromisos reales y evidentes", ha dicho.

En este apartado, Marlaska también se ha referido a programas para atraer talento como el María Zambrano, sobre ciencia e innovación, "tan importantes" en el ámbito de las emergencias y la protección civil como consecuencia del cambio climático.

"Ya nadie entiende no trabajar en emergencias, en prevención, en respuesta rápida sino viene y camina con nosotros la ciencia. Eso ocurrió, por ejemplo, en el volcán Cumbrevieja", ha remarcado.

Por ello, el titular de Interior ha aseverado que en las elecciones del domingo está en juego "una forma de hacer política y otra forma de no hacer política". "La buena política es invertir en servicios públicos", ha recalcado, para señalar que "la derecha habla de gastar, nosotros hablamos de invertir. El que lo toma como un gasto, lo que hace es reducir", ha concluido.