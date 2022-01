Martín dice que "cuando haya alternativas, dejará de haber concertinas" en el Puerto de Santander

SANTANDER, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Francisco Martín, ha afirmado hoy que, "cuando haya alternativas, dejará de haber concertinas; es así de sencillo".

Martín se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre si se van a retirar las concertinas del Puerto, como han pedido partidos como el PSOE, y dado que tampoco gustan al presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla.

"El Gobierno y el presidente han sido muy claros: a nadie le gusta poner concertinas pero mientras nadie nos garantice que va a dejar de haber intrusos en el Puerto no hay mucha alternativa. Por lo tanto, cuando haya alternativas, dejará de haber concertinas; es así de sencillo", ha declarado Martín.

"A mí, el presidente de Cantabria me ha encomendado proteger el Puerto, hacerle crecer y garantizar su seguridad. Y eso es evitar problemas de intrusismos que ponen en riesgo el Puerto", ha señalado Martín, para quien puede haber "más soluciones" que la actual. "Cuanto más dotaciones de policías haya, menos tiene que haber de otro tipo de sistemas de defensa", ha remarcado.

Respecto a si se seguirán colocando concertinas, Martín ha indicado que el expediente de nuevas adquisiciones está "de momento paralizado" a la espera de que el Ministerio de pronuncie.

Porque, ha subrayado, "el Puerto no es el competente a la hora de proteger el interior de su recinto", sino el Ministerio del Interior.

"Si esto ha servido al menos para que el Ministerio se de cuenta de que aquí tenemos un problema... Estamos a la espera de que alguien se pronuncie y nos diga qué alternativas hay, quién va a sumir la responsabilidad... Hay muchas cosas por delante, cualquiera menos dejar al Puerto de la mano de Dios con un problema que cada noche supone diez o doce intrusos", ha opinado.

"Al Puerto le dan un poco igual las motivaciones, la naturaleza, la nacionalidad, pero lo que no puede consentirse es que haya cada noche ese nivel de intrusión", ha sostenido Martín. "Imaginemos que hubiese cada noche 15 intrusos en las pistas del aeropuerto, yo creo que hubiesen tomado medidas inmediatas", ha considerado el presidente de la APS, que ha reconocido que está "deseando que el Ministerio nos eche una mano para evitar un problema tangible que ha supuesto pérdidas importantes para alguna línea" de tráfico portuario.

Cuestionado sobre si el Puerto no baraja otra medida menos potencialmente lesiva que las concertinas, su responsable ha subrayado que la APS "no tiene ningún placer en colocar ningún sistema de protección puesto que no es nuestra competencia, pero tiene la obligación de garantizar el normal funcionamiento de los muelles", por lo que "habrá muchas alternativas".

"Hay vallas más altas, cámaras, sistemas de infrarrojos, sensores de vibración... Los técnicos deciden lo más eficaz", ha explicado Martín, que ha recordado que el Puerto de Santander tiene siete kilómetros de perímetro junto a la ciudad, lo que le hace "muy permeable para intentar introducirse en sus instalaciones".

Para Martín, "lo básico" es que haya actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vigilen y garanticen que no se van a producir intrusiones.

"El Puerto está abierto a cualquier alternativa; solo tiene que venir el Ministerio a decirnos qué alternativas proponen para que deje de haber intrusos en el Puerto", ha concluido el presidente de la APS a preguntas de los medios tras visitar el inicio de los trabajos de rehabilitación del muelle de Maura.