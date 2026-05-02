Más de 1.500 alumnos participan en Santander en el festival de ajedrez escolar Robin Chess - AYTO DE SANTANDER

SANTANDER 2 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 alumnos participan este sábado en el Palacio de Deportes de Santander en el festival de ajedrez escolar Robin Chess, repartidos en las categorías sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y sub-20.

El Ayuntamiento de Santander, el Club de Ajedrez Salcedo y la Federación Cántabra de Ajedrez han programado este Festival de Ajedrez escolar, que en su edición de 2025 superó los 1.200 jugadores.

La alcaldesa, Gema Igual, ha visitado la competición, que cuenta con "muchas actividades paralelas" y ha deseado suerte a los participantes, según ha explicado en su perfil de la red social X.