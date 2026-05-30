Más de 200 personas acuden al 75 aniversario de la Asociación de Personas Sordas de Santander y Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas han acudido este sábado al acto conmemorativo del 75 aniversario de la Asociación de Personas Sordas de Santander y Cantabria (ASSC), en una jornada que ha comenzado en la Plaza de la Catedral de Santander con la recepción de autoridades y participantes, seguida de una foto oficial y una exhibición de danzas tradicionales interpretadas por una pareja de sordos, acompañados de pito y tambor.

Posteriormente, los asistentes se han desplazado al Hotel Bahía, donde se ha desarrollado el acto principal conmemorativo, ha informado el Gobierno de Cantabria.

En el evento han participado autoridades como la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; el vicepresidente primero del Parlamento de Cantabria, Alejandro Liz; y responsables de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) y la propia ASSC.

La regidora ha señalado que la labor de la ASSC es "fundamental" para la promoción y difusión de la Lengua de Signos e "imprescindible" para la comunicación y la expresión cultural, y ha asegurado que es "verdadero placer acompañar" a la Asociación en este aniversario.

La consejera de Inclusión Social ha felicitado a la ASSC por construir un lugar donde "muchas personas" han podido "encontrarse, participar, compartir y sentirse parte activa de la sociedad"; y por contribuir a la "verdadera" inclusión. "Hoy celebramos una forma de entender la convivencia, ya que una sociedad mejor no es la que obliga a todos a ser iguales, sino la que aprende a convivir con naturalidad en la diversidad", ha añadido.

Por eso, ha garantizado el compromiso "compartido" del Gobierno de Cantabria, que seguirá trabajando "para avanzar en accesibilidad, igualdad de oportunidades y participación real". "Una comunidad solo avanza de verdad cuando todas las personas pueden formar parte de ella plenamente", ha remarcado.

Fundada en 1951 y declarada de utilidad pública en 1984, la ASSC es un referente en la representación y defensa de los intereses de las personas sordas. Asimismo, es la asociación más antigua de Cantabria en este ámbito y asume la representación y defensa de los intereses del colectivo. También, es miembro de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) y a su vez de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).