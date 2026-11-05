Más de 2.500 alumnos de 13 centros educativos de Camargo se benefician de los 120.000 euros para recursos educativos

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CAMARGO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha destinado un total de 120.000 euros a financiar recursos educativos para 2.537 alumnos de Primaria y Secundaria de trece centros escolares del municipio durante el curso 2026-2027.

Estas ayudas se enmarcan en el convenio de colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y tienen como finalidad contribuir a la adquisición de materiales y recursos necesarios para el desarrollo de la actividad educativa.

El reparto de las subvenciones se ha establecido atendiendo a criterios de proporcionalidad, en función del número de alumnos participantes en cada centro, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de los fondos municipales.

Así, de los 120.000 euros consignados, el Colegio Sagrada Familia recibirá 16.081 euros; el IES Muriedas, 14.663; el IES Ría del Carmen, 14.143, y el IES Valle de Camargo, 13.386 euros.

Por su parte, el CEIP Gloria Fuertes contará con 11.778 euros; el Colegio Altamira, con 11.163; el CEIP Matilde de la Torre, con 10.359; y el CEIP Pedro Velarde, con 8.987 euros. El reparto se completa con 6.717 euros para el CEIP Mateo Escagedo Salmón; 5.581 euros para el CEIP Juan de Herrera; 5.156 en el caso del CEIP Agapito Cagiga; 1.324 euros para el CEIP Arenas, y 662 euros para el Centro de Educación Especial Parayas.

Las ayudas se abonarán de forma anticipada para facilitar a los centros la adquisición de los recursos educativos previstos. Los gastos subvencionables deberán corresponder al periodo comprendido entre el 15 de junio de 2026 y el 31 de marzo de 2027, fecha límite establecida también para presentar la documentación justificativa.

OTRAS AYUDAS EDUCATIVAS

Esta aportación municipal se suma a las cuatro líneas de ayudas educativas convocadas recientemente por el Ayuntamiento de Camargo para el curso 2026-2027, que cuentan con una dotación conjunta de 112.250 euros y cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el próximo 1 de diciembre.

En concreto, el Consistorio destina 70.000 euros a las ayudas para desplazamientos de estudiantes universitarios, con una cuantía individual de 350 euros, y otros 25.000 euros a los desplazamientos de alumnos de Bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio y Superior, con ayudas de 250 euros. Asimismo, se han consignado 6.000 euros para la adquisición de material escolar en Educación Infantil, con ayudas individuales de 100 euros, y 11.250 euros para educación complementaria, con subvenciones de hasta 450 euros.

A estas actuaciones se añaden otros 30.000 euros destinados a recursos educativos para Bachillerato y Formación Profesional, así como 10.400 euros concedidos para proyectos promovidos por las asociaciones de familias del municipio, relacionados con el fomento de la lectura, la convivencia escolar, las actividades culturales y la participación de las familias en la comunidad educativa.