Más de 500 personas asisten en bares de Cantabria al festival de divulgación científica 'Pint of Science'

Más de 500 asistentes participan en el festival internacional 'Pint of Science' en Santander, Torrelavega y Castro - UC

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 personas han participado en Cantabria en el festival internacional de divulgación científica 'Pint of Science', que se ha desarrollado a través de 24 charlas que han acogido bares de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, donde 26 investigadores han dado a conocer sus proyectos al público general.

En esta ocasión, el festival ha combinado la divulgación científica con música en directo, a cargo de estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC), además de impulsar iniciativas como 'Pintíficas', orientadas a inspirar a niñas interesadas en el ámbito científico.

Así, los bares se han transformado en espacios improvisados de divulgación donde el personal investigador compartió los avances más recientes de la Ciencia en España.

En nota de prensa, la UC ha destacado que todo ello se ha realizado con un lenguaje "claro y cercano" para que cualquier persona pudiera acercarse a proyectos de ámbitos muy diversos, como la astrofísica, la medicina, la energía nuclear, la educación sexual, los ciclones, la relación entre mujeres y tecnología musical, la ciberseguridad, la economía, la historia, los nanomateriales o las macroalgas.

También se han tratado cuestiones accesibles como los eclipses, la historia, la sostenibilidad y la salud; además de la arqueología, el láser, la dislexia, distintos ámbitos de la medicina o contenidos culturales e históricos.

De este modo, los asistentes se han acercado a ideas innovadoras y han podido reflexionar sobre cómo la Ciencia influye en la vida cotidiana.

En las ponencias han intervenido especialistas procedentes de distintos departamentos de la UC y de sus institutos mixtos (Instituto de Física de Cantabria (IFCA); el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC); el Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL); el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC); Santander Financial Institute (SANFI); el Instituto Español de Oceanografía en Santander (IEO); la Fundación Tecnalia y la asociación Jóvenes Nucleares.

PINT OF SCIENCE

'Pint of Science' surgió en mayo de 2013 en el Reino Unido, cuando los investigadores Michael Moskovkin y Praveen Paul organizaron una actividad en sus propios laboratorios para dar a conocer su trabajo a personas que convivían con diferentes trastornos de salud mental.

Al comprobar el gran impacto que tuvo la iniciativa entre los asistentes, se plantearon que, si el público podía acudir a los laboratorios, también era posible llevar la ciencia a los espacios donde la gente se reúne habitualmente, como los bares.

Lo que entonces era una idea local acabó convirtiéndose en un fenómeno global: en pocos años, el festival se expandió por todo el mundo y en 2026 se celebra de forma simultánea en los cinco continentes, con la participación de 27 países.

En España, 'Pint of Science' se desarrolla de forma simultánea en 113 localidades del país y ha presentado más de 1.200 charlas.