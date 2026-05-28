Más de 700 alumnos de Cantabria han visitado el Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria

Más de 700 alumnos de Cantabria han visitado el Memorial de Víctimas del Terrorismo - MEMORIAL DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

SANTANDER 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 742 alumnos de centros educativos de Cantabria han visitado el museo del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, ubicado en Vitoria, desde la inauguración del edificio el 1 de junio de 2021.

Cantabria es la quinta comunidad autónoma, tras el País Vasco, Castilla y León, Navarra y La Rioja, que ha llevado un mayor número de alumnos a visitar el Centro Memorial, ha informado la entidad.

Los alumnos cántabros que han visitado el Memorial son estudiantes de ESO y Bachillerato que han viajado en actividades organizadas por los respectivos centros acompañados de personal docente.

En muchas ocasiones, las visitas no se han limitado a recorrer el museo, una de cuyas piezas principales es la reproducción del zulo donde ETA mantuvo secuestrado y en penosas condiciones al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara durante 532 días.

Los alumnos también han tenido la oportunidad de asistir en el Memorial a coloquios con diferentes víctimas educadoras que les transmiten la experiencia de su sufrimiento como consecuencia del terrorismo.

Además, el Memorial ha destacado que la implicación del sistema educativo de Cantabria con las víctimas del terrorismo no se limita solo a las visitas de alumnos sino que los centros de esta comunidad ofrecen información sobre la historia del terrorismo y llevan a sus aulas a diferentes víctimas educadoras para dar conocer sus historias vitales.

Además, dos centros de la comunidad cántabra, el colegio de La Salle, de Santander y el IES Fuente Fresnedo de Laredo, han sido pioneros a la hora de llevar a sus instalaciones la exposición 'Dolor y memoria'.

Se trata de uno de los proyectos del Memorial destacados para este curso, con una exposición didáctica cuyo objetivo es ofrecer al alumnado una explicación rigurosa, en un formato adaptado a jóvenes en edad escolar, sobre el impacto que el terrorismo ha tenido en la sociedad.

La iniciativa busca contribuir a la deslegitimación de la violencia terrorista y proporcionar herramientas para la prevención de la radicalización, el odio y el fanatismo.

La muestra se presenta en formato cómic y recoge nueve historias de víctimas de distintos tipos de terrorismo: ETA, la ultraderecha, los GRAPO y el yihadismo. A través de estos relatos, el alumnado puede acercarse a las experiencias de personas que han sufrido profundamente la violencia terrorista y que aportan un valioso testimonio para comprender un fenómeno que ha marcado de forma decisiva nuestro pasado reciente.

ETA causó la muerte de cuatro personas en atentados cometidos en Cantabria, pero la banda terrorista, además, mató a otros 21 cántabros en atentados cometidos en otros territorios, lo que eleva a 25 asesinatos los provocados por este grupo.