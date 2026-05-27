Más de una veintena de registros, excavadoras, drones y helicóptero en la mayor operación de la Policía en Cantabria

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SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha practicado unos 25 registros en la operación que está llevando a cabo en Torrelavega y alrededores contra el tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y extorsiones, para la que se ha desplegado un dispositivo "sin precedentes" en la comunidad autónoma, con un helicóptero, drones, guías caninos y palas excavadoras para actuar "sobre el terreno y bajo tierra".

En concreto, se han llevado a cabo hasta el momento registros en viviendas, fundamentalmente, así como naves, ubicadas en Torrelavega y Cartes, y puntos y localidades de estos dos municipios como Campuzano, Covadonga y Santiago de Cartes, si bien la operación sigue en marcha por lo que no descarta "alguno más".

En este operativo contra crimen organizado, que comenzó a las 4.00 horas de la madrugada de este miércoles tras "meses" de investigación y está bajo secreto de sumario, están trabajando más de 400 agentes de la Policía Nacional de distintas unidades, como la Aérea, Intervención Policial (UIP) o Prevención y Reacción (UPR).

Estas unidades están siendo coordinadas por la Comisaría General de la Policía Judicial y, en concreto, por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y también está participando la Jefatura Superior en Cantabria dando apoyo logístico al operativo. Además, las diligencias están siendo coordinadas por la Fiscalía y los Juzgados de Torrelavega.

Se trata de "la mayor operación" que la Policía Nacional ha llevado a cabo en Cantabria por número de agentes, ha destacado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, este miércoles a preguntas de la prensa, en las que ha avanzado que "habrá detenidos".

El delegado ha subrayado que hay "muchísimo trabajo detrás de un operativo de estas características, que lleva meses", y ha agradecido el trabajo de la Policía Nacional.

"Los delincuentes tienen que saber que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan cada día para limpiar nuestras calles para luchar contra el crimen organizado y para garantizar la seguridad y la convivencia de la ciudadanía", ha destacado.

Casares ha descartado que esta operación esté vinculada a la que ejecutó la Guardia Civil hace un par de meses en la misma zona, con 200 agentes, en la que se detuvo a un clan familiar por tráfico de drogas y armas que blanqueó más de 1,5 millones de euros.

Ha señalado que son operaciones "diferentes", aunque tienen "muchas similitudes" y no se descarta que pueda haber personas implicadas en ambas.