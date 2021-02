La mayoría absoluta de PRC y PSOE 'salva' al consejero de Sanidad de la reprobación

La oposición cree que a Revilla le es "muy rentable" mantenerle en el cargo para tener a quien "echar la culpa" de lo que salga mal

SANTANDER, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta de PRC y PSOE en el Parlamento de Cantabria ha 'librado' este lunes al consejero de Sanidad, el socialista Miguel Rodríguez, de la reprobación pretendida por la oposición, que cree que éste solo se "salva" por el pacto de Gobierno y porque al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, le es "muy rentable" tener a alguien que haga de "pararrayos" y al que "echar la culpa" de las cosas que se hacen "mal".

Así, al menos, lo han mantenido algunos de los portavoces de la oposición, como el del PP y Vox, Íñigo Fernández y Cristóbal Palacio, respectivamente, que junto con su homólogo de Cs, Félix Álvarez, han vuelto a pedir en el Pleno a Rodríguez "que se vaya a su casa", o a Revilla que le cese por la, a su juicio, "deplorable" gestión de la pandemia; una vacunación contra el Covid que "no se puede hacer peor" y su "falta de respeto" al Parlamento regional, a los diputados de la oposición y a los ciudadanos a los que representan.

Y ello, según han dicho, pese a que, según han defendido, "desde el primer día" de la pandemia, los grupos de la oposición han mantenido hacia el Gobierno un comportamiento "honesto y honorable" y han "brindado su colaboración y comprensión".

En esa línea, su homólogo del PP se ha preguntado si "los males" del comportamiento del consejero radican en el hecho de que éste se encontró por parte de la oposición "una colaboración y una comprensión que él no habia buscado, ni trabajado, ni esforzado en conseguir y a lo mejor no merecía".

"A partir de entonces ha dado por hecho que tiene el derecho de someternos, de disponer de nosotros, de hacernos callar, de hacernos silenciar, de no contar con nosotros para nada y de no dar explicaciones para nada", ha afirmado Fernández, que además ha afirmado que en la gestión de Rodríguez "la transparencia y la ejemplaridad han brillado por su ausencia".

PRC Y PSOE ACUSAN A LA OPOSICIÓN DE "HACER POLÍTICA" CON LA PANDEMIA

Tras las críticas de la oposición, PRC y PSOE han votado 'no' a las tres peticiones de reprobación de la oposición --una por grupo-- al considerar que sus afirmaciones no se sustentan en los datos "objetivos" y en la "realidad" de la pandemia en Cantabria sino que son críticas "sectarias" basadas en "argumentos falaces" y con las que la oposición busca "hacer política" con el coronavirus.

Han defendido que los datos de la comunidad, que actualmente tiene una de las incidencias acumuladas más bajas del país y que supera en vacunación a otras, respaldan la gestión de Rodríguez e indican que en la comunidad se están haciendo las cosas "mejor" que en otras y se va "por el camino correcto".

Para la portavoz socialista, Noelia Cobo, en estos resultados, además de la "responsabilidad ejemplar" de los cántabros, "algo habrán tenido que ver las medidas" adoptadas, según ha dicho, desde el "rigor", la "evidencia científica", la "racionalidad" de la gestión sanitaria y el "sentido común" y no en "ocurrencias políticas" como, a su juicio, está haciendo algún otro Gobierno autonómico.

Cobo cree que "realmente" los grupos de la oposición no buscan reprobar a Rodríguez por su "mala gestión" porque "los datos ahí están" sino porque el consejero "no utiliza un lenguaje político para contestarles sino el de la verdad de un técnico, con datos en la mano". "Y eso, no soporta las críticas partidistas y sectarias", ha añadido.

Además, la socialista ha acusado a PP, Cs y Vox de intentar crear "un falso relato" sobre la actitud del consejero hacia el Parlamento, intentando hacer ver que éste "no cumple" con su obligación de comparecer, algo que, a su juicio, no es así.

De hecho, ha afirmado que desde el inicio de la pandemia, Rodríguez lo ha hecho "23 veces" desde el inicio de la pandemia, "cuando se lo han pedido" y "cuando ha sido necesario".

Después de que los grupos de la oposición hayan advertido que no van a admitir a Rodríguez que acuda al Parlamento "a rastras" y que, además, cuando comparezca "les insulte", Cobo ha respodido afirmando que el consejero ha tenido que soportar también de ellos una "catarate de improperios y descalificaciones" que, a su juicio, "no tienen justificación".

Por ello, ha llamado a la oposición, y en general a todos los grupos, a "reflexionar" acerca de si "este es el camino adecuado para remontar la situación" generada por el coronavirus.

Por su parte, Hernando ha defendido la labor del consejero, que, a su juicio, aunque con "fallos", ha tenido los "aciertos suficientes" y se muestran "claramente" con los "resultados objetivos" que atesora la comunidad.

En este sentido, ha pedido a la oposición que tenga "el rigor y la valentía" de reconocer la labor que se está realizando en Cantabria en la lucha contra la pandemia, tanto por parte del consejero, como de su equipo y de todos los que conforman el Servicio Cántabro de Salud y los sanitarios.

El regionalista se ha preguntado qué ha pasado para que en mayo "todo" fuera por parte de la oposición "apoyo y felicidad" y ahora pida que "le corten la cabeza" al consejero. "¿Qué ha pasado?. Que han decidido hacer política y han decidido obtener rentabilidad política de una situación que no se merece por su parte esa actuación", ha dicho.

Después de que la oposición haya acusado a Rodríguez de falta de transparencia y de haber dado a conocer "cero" informes que avalen las restricciones adoptadas, Hernando ha recordado al PP, Cs y Vox que diariamente la web del SCS publica los datos del coronavirus y de la vacunación actualizados, además de la información que se traslada a través de los medios de comunicación. Además, ha garantizado que el consejero acudirá al Parlamento "siempre que sea necesario".

"¿Qué le echan en cara?: ¿Qué vamos bien, mejor que otros? ¿Que vamos avanzando por el camino correcto y que ustedes no han sacado ninguna rentabiidad política a esta situación tan desgraciada?. Me gustaría creer que no", ha aseverado Hernando, que considera que la oposición "todavía está a tiempo de corregir el mensaje", recordándole que el Covid es el "enemigo cómun de todos".

También ha puesto en duda "el clamor" que, según la oposición, hay en la calle para cesar al consejero y ha afirmado que los ciudadanos quieren que es que los políticos "trabajen" para que "el Covid termine cuanto antes".

LA OPOSICIÓN A PRC Y PSOE: "UNA COSA ES VENCER Y OTRA CONVENCER"

Las tres peticiones de reprobación al consejero no han salido adelante por idéntico resultado: 21 en contra (PRC y PSOE) y 14 a favor (PP, Cs y Vox), si bien la oposición ha recordado a regionalistas y socialistas que "ganar una votación no da la razón" y que "una cosa es vencer y otra convencer".

En la misma línea, el portavoz del PP ha advertida que "21-14" (el resultado) "le da a uno derecho a ganar las votaciones" pero "no da derecho" al consejero a no tener un plan de vacunación contra el Covid, a vacunar a las "madres" de directivos del SCS y a "mentir para taparlo"; a "habilitar" un restaurante en la Filmoteca cuando tiene el interior de toda la hostelería de Cantabria cerrado, y a "saltarse las normas".

Para Fernández, el consejero "ha perdido el respeto social", "profesional" y el "político". "A usten le salvan dos cosas: el pacto de Gobierno y que alguno igual se siente cómodo de tener a alguien a quien echar la culpa de las cosas que se hacen mal", le ha advertido el portavoz popular al consejero.

De hecho, Fernández ha invitado a Rodríguez "a no bajar la guardia", a "resetearse", a "replantearse" su actitud y su relación tanto con los colectivos profesionales como con el Parlamento porque, según ha dicho, "dos años y medio de legistalura es mucho tiempo para estar así" y puede que "se le haga tan larga que muy probablemente no pueda completarla".