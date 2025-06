Media asegura que Cantabria ha pedido las competencias de Costas y que las tendrá "cuando acabe la legislatura"

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha asegurado este jueves que el Gobierno de Cantabria ha seguido el procedimiento "establecido" en la legislación para solicitar al Estado el traspaso a la comunidad autónoma de las competencias de la Demarcación de Costas y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico -que en este último caso están pedidas "desde hace bastante tiempo" y "no con una carta"-, y ha afirmado que la región tendrá las dos "cuando acabe la legislatura".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación en las que ha dado respuesta a la exigencia del PRC de que el Gobierno autonómico negocie "ya" con el Estado el traspaso de dichas competencias con el fin de reforzar el autogobierno y garantizar una actuación con criterios "propios", como tienen otras autonomías.

Los regionalistas lo han pedido en una rueda de prensa que han ofrecido hoy su portavoz parlamentario, Pedro Hernando, y la diputada y candidata a las elecciones autonómicas de 2027, Paula Fernández, en la que se han referido a una carta enviada por la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, para iniciar contactos con el Ministerio de Política Territorial.

Han señalado que la misma se corresponde con una iniciativa registrada por el PRC el día 4 en el Parlamento, así como que el anterior Gobierno PRC-PSOE ya planteó este traspaso obteniendo el "no" como respuesta con el argumento de que era "necesaria" una modificación del Estatuto de Autonomía.

A ello Media ha contestado que el PP llevaba en su programa electoral esta petición y ha asegurado que se trata de competencias "imprescindibles" para Cantabria que "va a tener" porque es "necesario" y un "derecho que tenemos los cántabros".

"Las competencias están pedidas. ¿Qué hemos hecho?, trabajar", ha sentenciado el responsable de Fomento quien ha detallado que el Gobierno ha realizado un requerimiento previo para iniciar una comisión mixta en la que se decida cuáles son las competencias que se transfieren, cuál es su coste y cuáles son las aportaciones de personal que le da la Administración General del Estado.

"Tenemos los papeles encima de la mesa", ha apostillado a la par que ha enfatizado que esos papeles "jamás aparecieron en un despacho mientras gobernaba el PRC y el PSOE". "No he encontrado ningún papel en la Consejería", ha afirmado.

"Parece que nunca han pasado por el Gobierno", ha enfatizado el consejero que ha señalado directamente a Fernández que, como responsable de la Consejería de Presidencia, "tenía que haber hecho esa solicitud".

Por otra parte, ha hecho hincapié en las afirmaciones de los regionalistas sobre la respuesta del Estado de la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía para obtener las competencias.

"Me gustaría preguntarle a la candidata del Partido Regionalista que qué trabajos previos hicieron ellos para saber si era compatible con el Estatuto o no, si era una competencia prevista en el Estatuto o no", ha dicho para continuar con que "parece mentira" que la regionalista "no tenga ni idea de lo que está hablando".

Y en su opinión si Fernández "hubiera aprovechado más los años que ha estado en el Gobierno, a los cántabros les hubiera ido mucho mejor" y le ha criticado que "no hizo nada en ninguna de las dos competencias".

Ha ironizado que "muchos se llaman regionalistas y dicen que estas competencias son muy buenas para resolver las cosas desde casa, pero se ve que los años que estuvieron ejerciendo no se enteraron de cómo se hacía este traspaso de competencias", ha sostenido.

También ha señalado que "igual por eso Fernández confunde una carta con un requerimiento" y por ello "no solicitó ninguna competencia en todos los años que fue consejera".

Media ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno.