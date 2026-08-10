Media avisa sobre el abastecimiento de agua: "Como no llueva, tenemos un problema muy serio"

Archivo - Imagen de archivo del pantano del Ebro.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

MATAMOROSA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha avisado este lunes que, si en los próximos meses no llueve en la región, habrá "un problema muy serio" de abastecimiento de agua.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas sobre la sequía, en las que ha señalado que desde la Dirección General de Agua se está ayudando a "infinidad" de ayuntamientos para que puedan prestar el servicio.

En este sentido, ha destacado que, además de la ayuda, el Gobierno está "poniendo dinero para que no tengan que ser ellos los que, de sus presupuestos, en muchos casos escasos, tengan que sacarlo para podar dar ese servicio esencial".

Al hilo --"y para que sea hagan una idea", ha dicho a los periodistas--, el también titular de Fomento se ha referido a que ya desde mediados de junio se está utilizando el bitrasvase del Ebro para abastecer a la comarca de Santander.

"Estamos hablando de que ya hemos trasvasado 1,9 hectómetros cúbicos para todo Santander y todo el entorno de la bahía, porque es absolutamente imprescindible, porque este año, como no llueva, tenemos un problema muy serio", ha dicho.

SIN RESPUESTA DEL MITECO

Por otro lado, Media ha asegurado que el Gobierno de Cantabria aún no tiene repuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) para que la región no tenga que asumir el coste de la devolución del agua trasvasada del Ebro, a pesar de que se le ha reiterado en varias ocasiones.

Al respecto, ha sentenciado que la comunidad no pagará "ni un euro" por los costes que suponga ese trasvase. "Tenemos derecho a ese agua gratuita", ha aseverado.

Según ha explicado, desde el Ejecutivo autonómico se ha pedido al departamento que dirige Sara Aagesen (PSOE) este extremo desde 2023.

"Volvimos a reiterarlo un montón de veces más", ha insistido, para detallar que así se ha hecho tanto por escrito como de forma verbal ante las distintas instancias del Ministerio.

Ante ello, el titular de Medio Ambiente ha apuntado a que la ministra; el secretario de Estado de este área, Hugo Morán, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), "tienen cosas mucho más importantes que contestar a los representantes del Gobierno de Cantabria y de todos los cántabros".

"En cualquiera de los casos, Cantabria no va a pagar un euro por los costes que suponga ese trasvase", se ha reafirmado el consejero, que ha sostenido que los cántabros "no van a ser menos" que el resto de ciudadanos que viven en el entorno del río y que consumen agua de forma gratuita. "Les guste o no les guste a los miembros del Partido Socialista", ha apostillado.

Por ello, ha ironizado que "sería bueno" que "ese que sonríe tanto para hacerse fotos por ahí (en referencia a Casares) se dedique a trabajar y hable con la ministra y el secretario de Estado, y de una vez por todas nos contesten porque (...) han tenido tiempo para decirle a los cántabros que son iguales que el resto de los ciudadanos vascos, aragoneses, catalanes y demás, y que tenemos derecho a ese agua gratuita".

Asimismo, Media ha advertido que, si no es así, el Gobierno autonómico llegará "hasta donde tenga que llegar".

"Espero que nos contesten lo antes posible, pero los tiempos del Ministerio está claro que no son los tiempos de las necesidades de los cántabros", ha recalcado.

El consejero ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa durante la visita que ha realizado esta mañana al inicio de las obras de sustitución de tuberías en Campoo de Enmedio.