Los médicos rechazan la oferta de Sanidad y seguirán sin operar por las tardes

El Sindicato Médico ve una "gravísima irresponsabilidad" que la Consejería deje el acuerdo para el próximo Gobierno tras las elecciones



SANTANDER, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todos los sindicatos han rechazado la propuesta para subir el precio de las peonadas que les trasladó ayer la Consejería de Sanidad advirtiendo que sería la última oferta y que de no aceptarla se romperían las negociaciones, por lo que los profesionales no van a retomar la actividad quirúrgica y de consultas que realizaban por las tardes para reducir las listas de espera.

Así lo han acordado tras la última Mesa Sectorial celebrada esta mañana, a las 9.30 horas, después de que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) diera ayer un "utlimátum" a las organizaciones sindicales para responder "sí o no" a su propuesta, que ofrecía una subida del 10 por ciento de media en las diferentes operaciones.

Tras el rechazo, y ante la proximidad de las elecciones del 28 de mayo, Sanidad se ha "negado" a seguir negociando y ha dejado el trabajo para llegar a un acuerdo para el próximo Gobierno, lo que los sindicatos consideran una "gravísima irresponsabilidad".

Los profesionales del Sindicato Médico dejaron de hacer esa actividad extraordinaria voluntaria de por las tardes el mes pasado como protesta para que subiera el precio que cobran por ellas, congelado desde hace 12 años, pero lamentan que "realmente no ha habido negociación" por parte de Sanidad, que "no ha escuchado" sus propuestas.

El vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, ha señalado en declaraciones a Europa Press que lo ocurrido es algo "inaudito e inédito" en la Consejería, que "tiene la obligación" de negociar.

PESQUERA "NO CREE" EN LAS PEONADAS

A su juicio, que se haya roto el diálogo no es por incapacidad económica para subir los precios, sino por una "cuestión ideológica" del consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, que "no cree en estos programas especiales" porque "piensa que las listas de espera son un problema puntual y no quiere hacer planes plurianuales".

Sin embargo, lo contrapone con que "sí hace esos planes plurianuales con las clínicas privadas" a las que se derivan las operaciones que no puede absorber el sistema sanitario público, por lo que los profesionales entienden que se está produciendo una "privatización encubierta".

"Debería tirar primero de recursos propios" y ya cuando se sobrepasen externalizar las intervenciones, pero "directamente" se está acudiendo a los centros privados, ha denunciado el Sindicato Médico.

Además, Raba ha reiterado que se están derivando las operaciones más simples a estos hospitales externos mientras a los profesionales de la sanidad pública "nos querían para hacer los procedimientos más complejos que la privada no quiere".