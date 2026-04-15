Medicusmundi pide al Gobierno de Cantabria "un impulso" a las ayudas para cooperación al desarrollo

Archivo - Medicusmundi pide al Gobierno de Cantabria "un impulso" a la ayuda destinada a cooperación al desarrollo- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Medicusmundi ha pedido este miércoles "un impulso" al Gobierno de Cantabria para aumentar el presupuesto destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que en 2024 fue del 0,092% del PIB de la región, por debajo del 1,1% de la media nacional, y del 0,7% que propone Naciones Unidas para alcanzar en 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además, ha señalado que el Ejecutivo regional recortó en un 20,8% la partida destinada a salud, situada por debajo del millón de euros, a pesar de que mantiene en el 15,3% del total la AOD dedicada a proyectos sanitarios. Por ello, le ha pedido aumentar su compromiso en salud, priorizar la cooperación sanitaria e incrementar su financiación.

Son las principales recomendaciones del informe de 2025 'La Salud en la Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria', desarrollado por medicusmundi y Médicos del Mundo, que ha sido presentado este miércoles por el responsable de estudios de investigación de medicusmundi España, Carlos Mediano, en un acto que ha tenido lugar en el Colegio de Médicos de Cantabria.

La ONGD también ha solicitado al Gobierno de Cantabria que refuerce el apoyo a iniciativas que fortalezcan los sistemas públicos de salud equitativos dentro y fuera de la comunidad autónoma; y que consolide su apuesta por la acción humanitaria de manera que destine el 15% del presupuesto de AOD a esta materia, en lugar del 12,7% de 2024, ante la crisis "profunda" que se vive a nivel global.

Por otro lado, la quinta recomendación se ha enfocado en pedir a las entidades locales cántabras que contribuyan "más y mejor" en cooperación, especialmente sanitaria.

Los datos proceden de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

DATOS DE CANTABRIA

Según los datos recogidos en el informe, Cantabria es la decimocuarta comunidad en las clasificaciones totales de AOD y de acción humanitaria, y la decimotercera en salud.

Asimismo, la región bajó en 0,71 euros la AOD destinada por habitante, que en 2025 fue de 5,5 euros, frente a los 6,4 de la media nacional y lejos de autonomías como País Vasco y Navarra, que dedicaron 28,2 y 27,3 euros por habitante, respectivamente.

En acción humanitaria, Cantabria se encuentra en la media nacional con 0,7 euros destinados por habitante. Y en porcentaje, representó el 12,7% de la AOD total, frente al 10,9% del promedio de las regiones.

Por otra parte, el presupuesto conjunto destinado a AOD por las instituciones públicas cántabras fue de 3,4 millones de euros en 2024, con un descenso del 15,5%, debido principalmente al "recorte" del Gobierno de Cantabria, que redujo esta cantidad en más de 410.000 euros, indica el informe.

Asimismo, el Ayuntamiento de Santander disminuyó esta partida en un 59,4%, al pasar de 360.000 euros en 2023 a 146.000 en 2024.

En este sentido, la técnica de la Fundación Fondo Cantabria Coopera Paula Díaz ha puntualizado que existen otros municipios cántabros que destinan partidas a AOD, "pero no vuelcan sus datos" en InfoAOD, el programa del Gobierno de España que gestiona esta información.

Por ello, Mediano ha invitado a los consistorios a "visibilizar" sus actuaciones en materia de cooperación, algo "muy necesario porque no hay esfuerzo pequeño", ha afirmado.

COOPERACIÓN EN SALUD

Concretamente, el Ejecutivo cántabro destinó el 15,3% de su AOD de 2024 a salud, al alcanzar casi 500.000 euros de un total de 3,2 millones, un porcentaje que para Mediano es "muy positivo", mientras que ha lamentado que el Ayuntamiento de Santander "sólo" presupuestó 6.000 euros a este tipo de proyectos, un 4,11% del total. La media nacional se sitúa en el 11,5% de la AOD a salud.

En esta línea, la comunidad autónoma impulsó un total de 47 proyectos, de los que ocho fueron de salud, y el Consistorio apoyó cuatro, dos de ellos sanitarios.

Más allá, el informe celebra que la región apuesta por los tres sectores de salud "más relevantes": salud general, salud sexual y reproductiva y enfermedades no transmisibles.

A nivel de distribución, Mediano ha apuntado que Cantabria reparte el dinero "bien geográficamente y sectorialmente" de forma que en primer lugar aparece América y en segundo África subsahariana.

En este punto, ha argumentado que "hay que priorizar" a los países subsaharianos porque es la zona con "más problemas" y ha apostado por destinar la partida del continente americano a las 'bolsas de pobreza' porque es donde "más diferencia hay entre ricos y pobres".