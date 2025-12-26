Medio centenar de tractores recorren Santander para rechazar la "traición" del acuerdo Mercosur

SANTANDER 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio centenar de tractores han recorrido este viernes Santander en una manifestación convocada en defensa del sector primario y en contra de normas "absurdas y ruinosas" y de acuerdos que "condenan" a esta actividad, como el de la Unión Europea con Mercosur, que consideran una "traición".

Los manifestantes, convocados por UNASPI, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente, se han movilizado desde mediodía, con salida en la avenida Eduardo García del Río, y hasta las dos de la tarde, cuando han llegado al centro de la ciudad, donde algunos de los participantes se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Allí también se han dado cita dirigentes de Vox, encabezados por el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, para quien "es imposible" el acuerdo con Mercosur, por lo que ha pedido al PP que "rompa todos los pactos" que tiene con el PSOE en Bruselas y "coja el sendero del sentido común".

"Si no, va a destrozar España, nuestra soberanía alimentaria y energética y, sobre todo, el futuro de tantos jóvenes y de nuestro campo", ha avisado en declaraciones a los medios al terminar la marcha, durante la cual los tractores han sonado sus bocinas y se han oído campanos también.

En representación del sector, que ha exhibido carteles en los que rezaba 'el campo no se vende, se defiende' o menajes en favor de los jóvenes y el relevo generacional, se ha pronunciado el presidente de UNASPI en Cantabria, Luis Miguel García, quien ha leído un manifiesto para exigir "protección real al producto nacional frente a importaciones desleales".

En su intervención, ha justificado el rechazo al acuerdo de la UE con Mercosur "mientras no haya igualdad de condiciones, el fin de la burocracia inútil que asfixia al productor, respeto y apoyo a la ganadería, a la agricultura y a la pesca, políticas que escuchen al sector y no lo utilicen como moneda de cambio".