El mercado marinero de Santander volverá del 17 al 28 de julio a la Plaza Alfonso XIII con 20 puestos

El tradicional mercado marinero de Santander vuelve del 17 al 28 de julio - EUROPA PRESS

SANTANDER 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Alfonso XIII de Santander acogerá del 17 al 28 de julio el tradicional mercado marinero coincidiendo con la Semana Grande de la ciudad. Contará con un total de 20 puestos y estará abierto al público en horario de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas.

Además, este año por cada compra realizada en el mercado, los clientes recibirán una papeleta para participar en un sorteo que incluye un viaje en Los Reginas y una sesión de spa en Puente Viesgo como premios.

Las casetas estarán decoradas con temática marinera --predominando los colores blanco y azul-- y llevarán su nombre troquelado en forma de pez.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa el concejal de Mercados, Álvaro Lavín, quien ha explicado que la cita está organizada junto a la Asociación Cultural Mercado Marinero de Santander.

El edil ha invitado a visitar este mercado que ofrece una gran variedad de productos --desde complementos hasta artesanía, juegos, cerámica, litografías o cosmética natural-- y ha destacado la aportación de esta iniciativa para fomentar el comercio de proximidad.