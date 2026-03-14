Mil docentes cántabros salen a la calle en defensa de la educación pública: "Silva escucha, sigue la lucha"

Un millar de docentes desafían a la lluvia en Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un millar de docentes de Cantabria --según los convocantes-- ha desafiado este mediodía a la lluvia y se ha manifestado por las principales calles de Santander en defensa de la educación pública y para solicitar otras reivindicaciones "pendientes" que siguen "sin ser atendidas", tras la firma del preacuerdo el pasado jueves entre la Consejería de Educación (PP) y la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO y UGT) para hacer efectiva la adecuación salarial del profesorado.

Así, bajo proclamas como "Silva escucha, sigue la lucha", los manifestantes han solicitado la bajada de ratios, la reducción de la burocracia, la atención a la diversidad, la defensa del calendario escolar o del sistema de oposiciones para interinos.

De esto modo, los asistentes han respondido a la convocatoria realizada por la Junta Docente y han recorrido el centro de Santander desde la sede de la Consejería, en el Río de la Pila, para pasar por la del Gobierno de Cantabria, en Peña Herbosa, y continuar por el Paseo Pereda hasta la Plaza Porticada donde ha concluido.

En declaraciones a los medios de comunicación, los representantes sindicales de los docentes han reivindicado que este día es de "celebración", pero también de "lucha" para "seguir adelante a por más cuestiones", como, en concreto, la reducción de la burocracia. Según han lamentado, el departamento que dirige Sergio Silva había marcado el inicio de las negociaciones para ello en diciembre de 2025. Sin embargo, "en marzo de 2026 estamos todavía esperando".

Además, han agradecido a los 9.000 docentes de la enseñanza pública por el "logro conseguido" de la adecuación salarial después de 18 años, y han celebrado que las movilizaciones de la marea verde "han servido y van a seguir sirviendo para avanzar en mejoras para la educación pública".

Por último, desde la Junta de Personal Docente han urgido a la Consejería a un "diálogo pausado y pensado", a través de mesas sectoriales y técnicas en las que se debatan "estos problemas que están acuciando a la educación pública", han aseverado.

Todo ello, para recalcar que el cambio del calendario escolar se ha producido de manera "unilateral" sin tener en cuenta "principalmente el conjunto de trabajadores y trabajadoras del colectivo docente".

A lo que han unido que la modificación en el modelo de oposiciones ha sido igualmente "unilateral" y han mostrado la disconformidad de todos los sindicatos con ella. "Necesitamos que nuestros aspirantes a los procesos de oposición lo hagan en unas condiciones dignas, de calidad y se sientan acogidos por el sistema", han reclamado.

La Junta Docente había convocado esta manifestación hace semanas, previamente a la firma del preacuerdo para la subida salarial. A pesar de la rúbrica, la han mantenido.

Paralelamente a ella, ha lazando esta semana una consulta entre el colectivo docente para conocer su opinión sobre la continuidad de Silva al frente de la Consejería, el cambio del sistema de oposiciones y que se "desvíen" fondos públicos para centros concertados. La misma se mantiene abierta hasta esta noche.