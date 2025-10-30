El Ministerio impulsa que La Magdalena sea declarado primer Lugar de Memoria de Cantabria

Archivo - Palacio de la Magdalena.- Archivo - LA RED DE CASTILLOS Y PALACIOS - Archivo

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado el procedimiento para que el conjunto de la Península de La Magdalena de Santander sea declarado el primer Lugar de Memoria de Cantabria.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha explicado que la previsión es que este viernes, 31 de octubre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) someta a información pública el expediente para que las personas o administraciones que se sientan afectadas puedan presentar alegaciones.

Casares ve "muy importante" que, una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, se avance en el mandato de la norma, que establece también recoger espacios de memoria para realzar los valores democráticos y constitucionales.

El delegado cree que "mañana es un buen día para ello" porque, precisamente, la Ley de Memoria Democrática recoge el 31 de octubre como Día de la Memoria de las Víctimas del golpe militar, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

Para Casares poner en valor la memoria es también "reencontrarnos con el compromiso cívico y ciudadano de todos los demócratas de hacer un país mejor" y "que la ciudadanía conozca también nuestra historia".

En este punto, ha subrayado que el Palacio de La Magdalena significa "muchas cosas" para los ciudadanos de Cantabria por ser la última residencia de verano de los Reyes de España, la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y, a partir de ahora, con el inicio de este expediente, también recordarán que fue un campo de concentración por el que pasaron más de 4.000 personas.

"Dignificaremos con ello la memoria de muchas víctimas", ha destacado el delegado, que ha apuntado que "esto no va contra nadie ni contra nada, sino en favor de la democracia y de la memoria".

Casares ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en la inauguración de las nuevas instalaciones de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.