El ministro Escrivá centra el arranque de la programación de la semana en la UIMP

Del 24 al 28 de junio habrá 14 cursos, además de actividades culturales con el escritor Ignacio Martínez de Pisón o el chef Ferrán Adriá



Los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) contarán la próxima semana con la presencia del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, que intervendrá este lunes en el seminario titulado ‘Inteligencia Artificial: retos actuales y desafíos futuros’.

En él se abordará el refuerzo de la soberanía tecnológica nacional y el impulso a la implantación de una Inteligencia Artificial (IA) pública y transparente como base de la política de transformación digital.

Durante este curso, el ministro realizará la ponencia inaugural sobre la estrategia de IA en España y conversará sobre los retos y oportunidades que ésta proporciona con el profesor en la Universidad del Sur de California (USC) Paul Adler, miembro del Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial y uno de los mayores expertos internacionales en este campo.

Este encuentro estará dirigido por Manuel González, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

La programación de la semana también incluye el concierto inaugural de 2024, el inicio de los 'Martes Literarios' con el escritor Ignacio Martínez de Pisón como protagonista, y un encuentro entre el cocinero Ferrán Adriá y el neurobiólogo Rafael Yuste, entre otras actividades culturales.

Asimismo, este lunes 24 se inaugurarán 11 cursos --14 sumando los de toda la semana--, como el ‘XVII Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente. Nuevos bioderechos digitales en salud’, que se celebrará hasta el viernes y que es "posiblemente el único programa formativo en el ámbito del derecho y la gestión sanitaria organizado en régimen de cooperación interadministrativa entre diferentes comunidades autónomas", según la UIMP.

Durante los mismos días tendrán lugar la ‘Escuela de verano Nanomed. III Edición’, cuyo objetivo es despertar en el público el interés en por adquirir nuevos conocimientos en nanomedicina; y la ‘XXI Escuela Internacional de Farmacología Teófilo Hernando. Investigación y Desarrollo de Medicamentos en España’, que realizará un análisis del estado de la investigación, desarrollo e innovación de medicamentos en España.

También a lo largo de toda la semana tendrán lugar el ‘XX International School of Astrobiology Josep Comas i Solà. Exoplanets: thousands of possibilities for complex chemistry and life’ y el ‘II EUNICE Summer School. Integrated Energy Systems. Challenges for a Sustainable World’.

Por otro lado estará el curso ‘Fintech y el reto de los criptoactivos’, que se desarrollará el 24 y 25 de junio, que pretende proporcionar una formación especializada sobre la tecnología aplicada al sector financiero a los actuales y futuros profesionales.

Por su parte, entre los días 24 y 26 se celebrará el ‘XVII Encuentro Policía Científica. La revolución de la Inteligencia Artificial, el gran reto de las ciencias forenses’, que indagará en cómo está cambiando la forma en la que el ser humano interactúa con la tecnología, cómo se trabaja con ella y qué utilidades tiene en el trabajo forense diario de la Policía Científica esta nueva herramienta.

Asimismo, durante esas mismas jornadas tendrá lugar el curso ‘Mujeres y conflictos internacionales: la perspectiva de género en la gestión y resolución de los conflictos armados’, en el que se analizará la situación y las problemáticas concretas que viven las mujeres en situación de conflicto armado.

Mientras, el Paraninfo de la Magdalena acogerá ‘La evaluación cualitativa del desempeño docente en el sistema universitario español mediante el programa DOCENTIA: dificultades, casos de éxito, aprendizajes y líneas de mejora’, un curso en el que participan cerca del 90% de las universidades españolas.

La UIMP ha programado además otros tres cursos para los días 27 y 28 de junio, como el de ‘Avances en investigación biomédica y sanitaria. Encuentro de los Institutos de Investigación Sanitaria’ o ‘¿Qué debemos saber sobre los implantes mamarios? Una visión integral desde la perspectiva del radiólogo y el cirujano’, así como el de ‘Avances en Medicina: Medicina de Precisión y su aplicación en la práctica médica’.

ACTIVIDADES CULTURALES

En cuanto a las actividades culturales de la semana, se ha organizado para este lunes a las 19.00 horas el concierto inaugural 2024, que será interpretado por la Orquesta UIMP Ataúlfo Argenta y que se celebrará en el Paraninfo de Las Llamas.

Al día siguiente será el turno del ciclo de los 'Martes Literarios' en el Paraninfo de la Magdalena, con la presencia del escritor Ignacio Martínez de Pisón; mientras que el miércoles 26, en el CASYC, se podrá ver el espectáculo de danza TRADERE de la compañía Laia Santanach, dentro de la colaboración con la Fundación Caja Cantabria.

El jueves 27 tendrá lugar la inauguración de la exposición ‘La alegría de vivir’, de Malik Sidibe, en el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), y ese mismo día, en el Paraninfo de la Magdalena, se celebrará una conversión entre el cocinero Ferrán Adriá y el neurobiólogo Rafael Yuste.

Al día siguiente, en el Centro Botín, Adriá impartirá la conferencia 'Sapiens, conectando conocimiento', en el marco de la colaboración entre la UIMP y el Centro Botín.