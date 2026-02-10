Muere un conductor de 86 años tras salirse de la vía y caer al río en Camaleño

Imagen del accidente en Camaleño - 112 CANTABRIA

Un conductor de 86 años, con iniciales J.S.S. y vecino de Camaleño, ha fallecido esta pasada noche en este municipio tras salirse de la vía con el vehículo y caer por un terraplén al río Deva.

El siniestro tuvo lugar a las 23.05 horas de este lunes, en el punto kilométrico 9,500 de la carretera autonómica CA-185 que va de Potes a Fuente Dé, ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, bomberos del 112 del parque de Tama y sanitarios del 061, que sólo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.