Muere un hombre arrollado por un tren en el paso a nivel de Boo de Piélagos

SANTANDER 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este viernes tras ser arrollado por un tren de Cercanías en el paso a nivel de Boo de Piélagos.

El suceso tuvo lugar sobre las 17.00 horas y la víctima murió en el momento, han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

El convoy involucrado en el accidente se correspondiente a la Línea C2 Cabezón de la Sal-Santander, y provocó que un total de siete trenes fueron suprimidos. Además, once se vieron afectados con un retraso medio de 47 minutos.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso por una persona arrollada en este paso a nivel --que está señalizado pero sin barreras-- y movilizó hasta el lugar a Policía Local, Guardia Civil, personal de Feve, bomberos del Ayuntamiento de Torrelavega y sanitarios del servicio 061.