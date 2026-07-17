La música llenará Santander estos días, con el Hoky Music, Bahía Sun Festival, Magdalena en Vivo y Remember Rock

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SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Santander será durante los próximos días una de las capitales musicales del norte del país, con el Hoky Music, Bahía Sun Festival, Magdalena en Vivo y Remember Rock, que subirán al escenario de la Campa de La Magdalena a artistas como Abraham Mateo, Ana Torroja, Fernando Costa y Dani Martín.

Los conciertos han sido presentados este viernes en un desayuno informativo, en el que han participado la directora general de Cantur, Inés Mier; el concejal de Festejos y Dinamización Social del Ayuntamiento de Santander, Fran Arias; y el CEO de Mouro Producciones, Guillermo Vega.

En concreto, la música urbana irrumpirá este sábado, 18 de julio, con una nueva edición de Hoky Music, que contará con la presencia de Fernando Costa y Hard GZ, dos referentes del rap y el hip hop en castellano.

El cartel se completará con las actuaciones de Lucho RK, Alvama Ice y John Pollõn, con mezcla de trap, reguetón y ritmos latinos con base electrónica.

El domingo 19, Santander estrenará festival, el Bahía Sun Festival, una novedosa propuesta ligada a la música electrónica, urbana y ritmos bailables que Mouro Producciones presenta en colaboración con Oxo Events.

Esta fiesta del tardeo contará con el dúo internacional de djs NERVO; Ovy on the Drums, uno de los productores de Karol G; los djs Juan Valiente y Rubens Vibes; además de Hidalgo El Madrileño, Mario Gilss, Pablo de Lucas, Hache y Daviz Garzía.

El festival se cerrará con una fiesta Bresh. Además, retransmitirá en directo la final de la Copa Mundial de Fútbol, que se celebrará el domingo en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, desde el escenario principal con pantallas gigantes, mientras que en el segundo escenario sonará la música, por lo que ofrecerá ambas posibilidades al mismo tiempo.

Por otro lado, del 20 al 25 de julio aterrizará en la capital cántabra Magdalena en Vivo, que abrirá el día 20 Taburete, con su nuevo disco 'El perro que fuma'; David Otero, que repasará los mayores éxitos de El canto del loco y algunos de su carrera en solitario; y el grupo de pop punk Da Igual.

Mientras que el día 21 Ana Torroja hará vibrar al público con los grandes éxitos de Mecano, los temas más conocidos de su carrera en solitario y otros de su nuevo trabajo 'Se ha acabado el Show'. Ese mismo día la artista sevillana Marta Santos presentará su disco 'Aquí no sobra nadie'.

Abraham Mateo y Cali & El Dandee actuarán en la Campa el día 22 con el concierto solidario organizado con la colaboración de la Fundación La Caixa y el Centro Comercial Peñacastillo, y los chicos de OT 2025 harán lo propio el viernes 24.

Además, el día 23 recalará en Santander el Remember Rock, festival dedicado a los grandes himnos del rock nacional y protagonizado por La Fuga, Mägo de Oz y el tributo a Extremoduro De Acero.

Magdalena en Vivo se cerrará el 25 con uno de los dos únicos conciertos que la banda británica Pet Shop Boys ofrece en España (y el único en el norte), dentro de su gira 'Dreamworld - The Greatest Hits Live'.

Finalmente, los conciertos de la campa de La Magdalena concluirán el día 26 con '25 Pts Años', la gira de Dani Martín.

La organización ofrece la posibilidad de acudir a los festivales de la Semana Grande de Santander en autobús desde distintos puntos de Cantabria, a 2 euros.

Todas las entradas y los abonos para los festivales están a la venta en la página web www.elcorteingles.es, de forma física en El Corte Inglés y en la oficina de Mouro Producciones (calle Juan José Pérez del Molino 5 de Santander).

Estos festivales, organizados por Mouro Producciones, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y Cantabria Infinita.