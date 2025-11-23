La música de Tanoto, Bartók y Reichn se escuchará el jueves en el Palacio de Festivales dentro de 'Horizontes clásicos'

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer concierto de la segunda edición del Festival Internacional de Música de Cámara 'Horizontes clásicos' llega el jueves 27 de noviembre a la Sala Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria.

La cita comenzará a las 19.30 horas con dos partes: una de 40 minutos y otra de 30, en las que se podrá escuchar a Kristina Socanski y a Hugo Selles al piano; a Heidi Holm-Stomer al saxofón y a Ivind Ulf Stomer y Kristoffer Almos a la percusión.

Se trata de un evento que se centrará en música escrita para dos pianos y percusión, un formato no muy habitual en salas de conciertos.

El programa está formado por la obra de carácter minimalista 'Moto perpetuo' del compositor indonesio Steven Tanoto, la célebre y pionera 'Sonata para dos pianos y percusión' de Bela Bartók y como cierre el 'Cuarteto para dos vibráfonos y dos pianos' del renombrado compositor estadounidense Steve Reich.