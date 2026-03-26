La nueva campaña de Mares Circulares llevará a cabo seis jornadas de limpieza en cinco ríos y una playa

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, presenta, en rueda de prensa, el proyecto Mares Circulares - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva campaña del proyecto Mares Circulares, impulsada por Coca-Cola en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y la empresa pública MARE, llevará a cabo este año seis jornadas de limpieza de residuos en cinco espacios fluviales y una playa de Cantabria.

Así lo ha anunciado el titular de Medio Ambiente, Roberto Media, durante la presentación de esta nueva edición que, como novedad, incrementa este año las acciones en los ríos para trasladar esta experiencia a zonas interiores de la región.

El consejero ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es seguir contribuyendo a la mejora del medio natural y a la concienciación de la ciudadanía, destacando la importancia de la implicación de toda la sociedad en la protección de nuestra tierra.

En este sentido, ha recordado que el cuidado del medio ambiente no es solo responsabilidad de las administraciones y las empresas, sino también de cada persona, y ha puesto en valor la campaña por la retirada de residuos, así como por su dimensión educativa y su contribución a generar conciencia ambiental entre la ciudadanía.

Por otro lado, ha recordado que el exceso de polución no solo repercute negativamente en la salud de las personas, sino que también compromete sectores estratégicos como los recursos pesqueros y el turismo, por lo que ha insistido en la importancia de proteger y cuidar tanto los mares como los ríos para garantizar un desarrollo sostenible.

Acompañado de la directora asociada de comunicación de Coca-Cola en el área norte, Ane Epalza, Media ha desatacado que, en los últimos siete años, Mares Circulares ha logrado recoger más de 7.200 kilos de residuos, con la participación de más de 1.700 voluntarios.

Además, ha recordado que el Ejecutivo colabora en esta actuación "de la mano" de la sociedad civil de Cantabria, y ha puesto como ejemplo la implicación de diferentes entidades como la Fundación Obra San Martín, El Real Racing Club, la Asociación de Hostelería de Cantabria, la Asociación de Donantes de Sangre, la patronal CEOEC-CEPYME Cantabria, así como diversos colegios, institutos y varios ayuntamientos de la región (Ampuero, Penagos, Val de San Vicente, Reocín, Castro Urdiales y Piélagos).

Por su parte, Epalza, que ha puesto en valor los años de trabajo conjunto con el Gobierno autonómico y distintas entidades locales para preservar los ecosistemas de la Comunidad y fomentar un modelo más circular, ha destacado que este programa "no responde únicamente a un compromiso de la compañía con el medioambiente, sino también a una responsabilidad firme con Cantabria".

FECHAS DE LA CAMPAÑA

La campaña 2026 de Mares Circulares ha dado comienzo el pasado 13 de marzo con una primera jornada de limpieza en el río Asón a su paso por Ampuero, en una fecha especialmente significativa al coincidir con el Día Internacional de Acción por los Ríos.

En esta actuación inicial participaron un total de 52 voluntarios, que lograron retirar 1.226 kilos de residuos, contribuyendo de manera directa a la mejora del entorno natural y a la concienciación ambiental.

La segunda jornada se ha desarrollado este mismo fin de semana en el río de Llanos de Penagos, donde 48 personas voluntarias se sumaron a esta iniciativa, permitiendo la recogida de 220 kilos de residuos.

El calendario de actuaciones continuará en las próximas semanas con nuevas intervenciones en distintos puntos del territorio. En concreto, el sábado 18 de abril en la playa de Amió, en Pechón, y el 12 de mayo en el río Saja, a su paso por Reocín. Asimismo, el 5 de junio, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, se celebrará la quinta jornada en el río Brazomar a su paso por Castro Urdiales.

En el mes de octubre se celebrará última actuación en el río Pas, a su paso por Oruña de Piélagos, en una fecha aún por determinar, poniendo así el broche final a una nueva edición de Mares Circulares que vuelve a apostar por la implicación ciudadana y la conservación de los espacios naturales.