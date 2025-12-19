El obispo de Santander ve "muy difícil" que el Papa venga a Cantabria en su primera visita a España

Archivo - El Papa León XIV.- Archivo - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Santander, Arturo Ros, ve "muy difícil" que el Papa León XIV venga a Cantabria en su primera visita a España, la cuál hay "posibilidades reales" de que sea en 2026.

"Creo que en la agenda inmediata no estamos", ha señalado Ros este viernes a preguntas de la prensa, en las que ha avanzado que desde el Obispado tienen la intención de entregar personalmente al Papa una información "más trabajada" sobre su ascendencia de Isla (Arnuero) el próximo año en Roma.

El obispo ha manifestado que "se está hablando mucho" sobre la posible visita del Papa a España, que, aunque "no es firme", podría ser a Santiago de Compostela.

Ante ello, Ros propuso a la Diócesis de Santiago que, tras esta visita, el Papa acudiera a Santo Toribio de Liébana, pero lo ve "muy difícil".

"Yo lo veo muy difícil en esta primera visita a España (...). Hay prioridades, no es que seamos menos que los demás, pero creo que en la agenda inmediata no estamos", ha afirmado.

Según el obispo de Santander, el Papa tiene constancia de varias cuestiones en relación a Cantabria, tanto a nivel eclesial, algo que a su juicio "no es malo", como en lo que se refiere a su ascendencia de Isla por línea materna.

En este punto, Ros ha indicado que el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, habló con él sobre este asunto y piensan que "en algún momento podemos hacer algún gesto más directo con él, más adelante".

Asimismo, ha avanzado que, tras el "anticipo" que hizo la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, que entregó al Papa el escudo heráldico de Isla y éste dijo "podéis tener mucha esperanza de mi viaje a España", tienen la intención de que "en algún momento, esa información, un poquito más trabajada, se la podamos entregar personalmente el próximo año en Roma, no aquí".

El obispo de Santander ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo con la prensa tras su tradicional mensaje de Navidad.