La ONCE dedica el cupón del 17 de agosto al 75 aniversario del FIS

La presentación del cupón de la ONCE dedicado al 75º FIS - EUROPA PRESS

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha dedicado el cupón del lunes 17 de agosto al 75º aniversario del Festival Internacional de Santander (FIS) de forma que repartirá cinco millones de boletos con la imagen de marca del certamen.

Se trata de la segunda ocasión que colaboran ambas entidades, ya que la ONCE dedicó un cupón a la 50 edición del FIS.

Lo han presentado este lunes en la terraza superior del Palacio de Festivales el delegado de la ONCE en Cantabria, Oscar Pérez; el director del FIS, Cosme Marina; la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández; y la concejala de Cultura, Noemí Méndez, entre otros.

Con este homenaje, se coloca en el panorama nacional a "uno de los festivales y acontecimientos culturales más importantes de este país", ha afirmado Pérez, quien cree que el FIS "ha democratizado la cultura y la ha acercado a personas que seguramente sin espectáculos y sin festivales como estos no sería tan fácil llegar", algo que, a su juicio, identifica a las dos organizaciones.

Por su parte, Marina ha definido a ONCE como "un compañero de viaje" con el que espera "profundizar en más acciones para vincular más al festival a todo el colectivo con problemas de discapacidad", algo que ha calificado como "una voluntad". En esta línea, ha animado a "todo el mundo a comprarlo porque toca".